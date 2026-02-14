Prečo muži a ženy podvádzajú? Psychologička vysvetľuje, prečo kvôli nevere riskujú rodinu - ROZHOVOR

Nevera zriedka začína v posteli. Častejšie sa plíži v tichu – v rozhovoroch, ktoré sa prestali viesť, v pocite, že doma „všetko funguje“, no niečo podstatné chýba. Ľudia ju potom opisujú ako skrat, chybu alebo hlúposť, no v terapii sa ukazuje, že ide o proces, nie jediný moment. Kým muži ju nezriedka rámcujú ako impulz, skrat alebo potrebu niečo si dokázať, u žien býva častejšie výsledkom dlhého vnútorného procesu.
Psychologička Mgr. Monika Chovanová vyvracia mýty o nevere vrátane mylnej predstavy, že ide o blesk z jasného neba. „Mnohé vzťahy pôsobia stabilne, no chýba v nich skutočný kontakt – so sebou aj s partnerom,“ vysvetľuje.
Muži podľa nej často hovoria o túžbe po vzrušení či potvrdení vlastnej hodnoty, ženy zas o dlhodobom emočnom vyprázdnení. V praxi sa však tieto motívy prelínajú a ukazuje sa, že nevera má v oboch prípadoch takmer vždy hlbší psychologický kontext.
Asi sa to nedá úplne zovšeobecniť, ale z vašich skúseností – prečo najčastejšie podvádzajú muži a prečo ženy?
V praxi vidím, že motívy mužov a žien sa často líšia, hoci sa samozrejme prelínajú. Muži častejšie hovoria o túžbe po vzrušení, potvrdení vlastnej príťažlivosti alebo moci, niekedy aj o úniku od tlaku zodpovednosti. Ženy častejšie popisujú emocionálne vyprázdnenie, pocit neviditeľnosti alebo dlhodobé nenaplnené potreby v blízkosti. Výskumy ukazujú, že ženy častejšie podvádzajú z emocionálnych dôvodov, zatiaľ čo muži uvádzajú sexuálnu motiváciu.
V terapeutickej miestnosti však často zisťujeme, že „sexuálna“ nevera u mužov má hlboké emocionálne pozadie. U žien býva nevera často vyvrcholením dlhého vnútorného procesu, nie impulzom. V praxi som mala klientku, ktorá roky fungovala v stabilnom manželstve, no neveru spustil moment, keď sa pri inom mužovi po prvýkrát po rokoch cítila videná. U mužov zasa často počúvam, že „nechceli nič meniť“, len si niečo dokázať. To však neznamená, že jeden dôvod je menej vážny než druhý.
Nevera často príde ako blesk z jasného neba – druhý partner vnímal, že vzťah je šťastný a zdravý. Kde je problém?
Z môjho pohľadu nejde o blesk, ale o dlhodobo ticho ignorované signály. Mnohé páry fungujú navonok dobre, no chýba im hlboký kontakt so sebou aj so vzťahom. Ľudia si často zamieňajú absenciu konfliktov za kvalitu vzťahu. Výskumy ukazujú, že emocionálne odpojenie je silným prediktom nevery, aj keď vzťah pôsobí stabilne.
V praxi sa stretávam s partnermi, ktorí roky „fungovali“, no prestali sa navzájom skutočne zaujímať. Jeden klient mi povedal, že doma bolo všetko v poriadku, len sa už necítil byť niekým, niečím výnimočným. Problém teda nebýva v akútnej kríze, ale v dlhodobom emočnom zanedbaní. Partner, ktorý neveru nezažil, často netuší, že ten druhý sa cítil sám. A práve táto osamelosť vo vzťahu býva kľúčová.
Keď muž podvádza, znamená to automaticky, že už svoju partnerku nemiluje?
Nie, nevera automaticky neznamená absenciu lásky, hoci ju vážne narúša. V praxi pracujem s mužmi, ktorí svoju partnerku milujú, vážia si rodinu a napriek tomu podviedli. Výskumy naznačujú, že muži dokážu oddeliť lásku a sexuálne správanie viac než ženy, no to neznamená, že sú bez citov. Často ide o vnútorný konflikt medzi hodnotami a správaním.
Jeden klient mi opísal, že nevera pre neho nebola o žene, ale o úniku z pocitu vlastného zlyhania. Láska k partnerke zostávala, no nedokázal ju ochrániť pred vlastnými impulzmi. To však neznamená, že bolesť partnerky je menšia alebo ospravedlniteľná. Láska bez zodpovednosti totiž prestáva byť bezpečná.
Je pravda, že muži dokážu mať sex bez citov a nič to pre nich neznamená?
Tento mýtus má čiastočný biologický základ, no psychologicky je zjednodušený. Niektorí muži dokážu prežívať sex bez hlbokého emočného pripútania, no neznamená to, že je úplne bez významu. Aj u mužov sa pri sexe uvoľňuje oxytocín, hormón väzby. V praxi často zisťujem, že muži minimalizujú význam nevery ako obranný mechanizmus.
Tvrdia, že „o nič nešlo“, aby sa vyhli konfrontácii s vinou a dôsledkami. Až v terapii si klient častokrát uvedomí, že ho k afére neťahalo telo, ale pocit slobody a moci. Sex bol len forma, nie podstata. Tváriť sa, že sex nič neznamená, je často spôsob, ako sa emocionálne odpojiť. Realita je zvyčajne komplexnejšia.
Prečo je pre mnohých ľudí nevera emocionálne príťažlivejšia než samotný sex? Čo im dáva, čo dlhodobý vzťah už neposkytuje?
Nevera často prináša ilúziu návratu k sebe samému. Ľudia v nej zažívajú intenzitu, pozornosť a pocit výnimočnosti, ktorý v dlhodobom vzťahu vyprchal. Novota a tajomstvo aktivujú dopamínový systém silnejšie než stabilita. V praxi klienti opisujú, že sa zrazu cítili živí, žiadaní, znovu „mužom“ alebo „ženou“.
Nejde len o druhého človeka, ale o verziu seba, ktorú pri ňom objavili. Dlhodobý vzťah často nahradí vášeň bezpečím, no mnohí ľudia sa boja o vášni otvorene hovoriť. Nevera tak supluje dialóg, ktorý vo vzťahu chýbal. Jedna klientka mi povedala, že v afére sa cítila slobodnejšia než kedykoľvek predtým. To však býva krátkodobá ilúzia.
Ako predísť takejto nevere, ktorá je únikom zo stability a rutiny – dá sa to?
Úplne eliminovať riziko nevery sa nedá, no dá sa výrazne znížiť. Základom je otvorená komunikácia o túžbach, frustráciách a zmenách identity. Páry, ktoré sa pravidelne rozprávajú o intímnych potrebách, majú nižšie riziko nevery. V praxi odporúčam partnerom, aby brali vážne pocity nudy či odcudzenia, nie ako zlyhanie, ale ako signál.
Rutina sama o sebe nie je problém, problémom je mlčanie. Jeden pár, s ktorým som pracovala, dokázal obnoviť blízkosť len tým, že si dovolili hovoriť o tom, čo im chýba. Prevencia nevery nie je o kontrole, ale o vedomom pestovaní vzťahu. Vzťah potrebuje pozornosť rovnako ako práca či rodičovstvo.
Je nevera skutočne „nekontrolovateľný inštinkt“, alebo ide vždy o vedomé rozhodnutie?
Z psychologického hľadiska ide vždy o rozhodnutie, hoci môže byť emocionálne silne podfarbené. Inštinkty a túžby existujú, no medzi túžbou a činom je vždy priestor na voľbu. Výskumy potvrdzujú, že ľudia sú schopní regulovať impulzy, ak majú dostatočné vedomie dôsledkov.
V praxi však často vidím, že ľudia si tento priestor „odpoja“. Klient mi raz povedal, že v danom momente akoby prestal myslieť. V terapii sme však rozobrali sériu malých rozhodnutí, ktoré k nevere viedli. Nevera nebýva jeden moment, ale proces. Označovať ju za inštinkt je často spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti.
Prečo muži riskujú rozpad rodiny kvôli niečomu, čo sami nazývajú „hlúposťou“?
Mnohí muži si plne uvedomia rozsah dôsledkov až spätne. V čase nevery často fungujú v zúženom vnímaní, orientovaní na okamžitú úľavu alebo ego-posilnenie. Výskumy hovoria o tzv. kognitívnej disonancii – človek si racionalizuje správanie, ktoré je v rozpore s jeho hodnotami.
V praxi počúvam, že „to nestálo za to“, no v momente činu sa to tak nejavilo. Muži často podceňujú emocionálny dopad na partnerku aj deti. Jeden klient mi priznal, že rodinu bral ako istotu, o ktorú nemôže prísť. A práve táto istota paradoxne znižuje opatrnosť. Nevera je tak často prejavom nezrelého nakladania so zodpovednosťou.
Sú ľudia, ktorí opakovane podvádzajú, emocionálne nezrelí?
Vo veľkej časti prípadov áno, hoci by som nepoužila tento pojem ako nálepku. Opakovaná nevera často súvisí s nízkou schopnosťou regulovať emócie a niesť dôsledky. Existuje prepojenie medzi neistou vzťahovou väzbou a opakovanou neverou.
V praxi ide často o ľudí, ktorí hľadajú externé potvrdenie vlastnej hodnoty. Jeden môj klient striedal vzťahy aj aféry, no až v terapii si uvedomil, že nikdy nebol sám so sebou. Nevera pre nich nie je rozmar, ale vzorec. Bez práce na sebe sa tento vzorec opakuje. Zmena je možná, ale vyžaduje hlbokú sebareflexiu.
Dá sa dôvera znovu vybudovať? Ako na to?
Áno, dôvera sa dá obnoviť, no nie rýchlo a nie automaticky. Základom je plná zodpovednosť neverného partnera bez zľahčovania. Výskumy aj terapeutická prax ukazujú, že páry, ktoré prejdú odbornou pomocou, majú vyššiu šancu obnoviť vzťah.
Dôležitá je transparentnosť, trpezlivosť a priestor pre emócie zraneného partnera. V praxi zdôrazňujem, že odpustenie nie je povinnosť, ale proces. Jeden pár, s ktorým som pracovala, potreboval viac než rok, kým sa znovu cítil bezpečne. Dôvera sa neobnovuje slovami, ale konzistentným správaním. A niekedy sa obnoví vzťah na zrelší a pravdivejší než predtým.