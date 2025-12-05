Pre úhyn labutí museli zatvoriť zoo v Jihlave. Môže za to vtáčia chrípka

Jihlavská zoologická záhrada v piatok mimoriadne zatvorila svoje brány po tom, čo pitva dvoch mladých uhynutých labutí potvrdila výskyt vtáčej chrípky. Informuje o tom web Novinky.cz. Ďalšie labute a husi museli byť utratené, pričom viaceré ďalšie zvieratá sú v preventívnej karanténe.
„Na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej správy sme okamžite prijali všetky nariadené opatrenia a zároveň zavádzame aj ďalšie preventívne kroky nad ich rámec, aby sme maximálne ochránili ostatné zvieratá v našej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa zoo Simona Kubičková.
Pre výskyt vtáčej chrípky likvidujú v Česku viac ako 70-tisíc kusov hydiny
Podozrenie na vtáčiu chrípku sa objavilo po náhlom úhyne labutí. Štátna veterinárna správa potvrdila, že u labutí voľne žijúcich v areáli zoo sa zistila vtáčia chrípka typu H5. „V súčasnosti prebiehajú v Štátnom veterinárnom ústave upresňujúce vyšetrenia s cieľom stanoviť patogenitu a presný subtyp vírusu,“ oznámil zástupca hovorcu veterinárnej správy.
Predbežné opatrenia proti šíreniu nákazy zahŕňajú zákaz presunu vtákov zo zoo a do zoo, obmedzenie vstupu do pavilónov s vtákmi, vyšetrenie všetkých uhynutých vtákov na vtáčiu chrípku a ďalšie kroky. Podľa vedenia zoo, ktorá leží na českej Vysočine približne 70 až 80 kilometrov od slovenských hraníc, by záhradu mali opäť otvoriť už v sobotu.