Pre výskyt vtáčej chrípky likvidujú v Česku viac ako 70-tisíc kusov hydiny

Český veterinárny dozorný úrad v stredu oznámil, že začal s utrácaním viac ako 70-tisíc kusov hydiny po tom, ako na dvoch komerčných farmách zistili prípady vtáčej chrípky.
Likvidáciu chovov hydiny začali v obci Valdíkov, kde ochorenie potvrdili v utorok ráno. Na utratenie je určených 18-tisíc týždňových kačíc a 2 500 dospelých kačíc. Hovorca českej Štátnej veterinárnej správy Petr Majer uviedol, že likvidácia bude pokračovať vo štvrtok na farme v stredočeskom meste Lanškroun, kde sa chystajú utratiť približne 40-tisíc sliepok a 13-tisíc kohútov.
S rastom počtu prípadov výskytu vtáčej chrípky bojuje niekoľko európskych krajín, napríklad Španielsko, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.