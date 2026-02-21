Pre silnú snehovú búrku zomrelo v piatok v Rakúsku päť ľudí. Doprava bola paralyzovaná, desaťtisíce ľudí ostali bez prúdu

Silná snehová búrka, ktorá v piatok zasiahla Rakúsko a vážne narušila dopravu a spôsobila masové výpadky elektriky, si doposiaľ vyžiadala päť ľudských životov, informovali rakúske úrady.
V meste Linz zahynul 53‑ročný muž, keď naňho spadla snežná fréza, ktorá sa zrútila zo schodov v obytnom komplexe. Ďalší štyria ľudia zomreli pri lavínach v Tirolsku.
Lavínové nebezpečenstvo trvá
Tri obete si vyžiadala veľká lavína pri lyžiarskom stredisku St. Anton. V oblasti Nauders zahynul Nemec, ktorého zasypal sneh na zjazdovke; jeho 16‑ročný syn utrpel vážne zranenia. Počet obetí lavín v Rakúsku v tejto zimnej sezóne tak stúpol na 21.
Úrady v Tirolsku vyzvali lyžiarov, aby sa voľnému terénu vyhýbali, a varovali, že vysoké riziko pretrvá ešte niekoľko dní. Od štvrtka napadlo v alpskej krajine až 40 centimetrov snehu.
Problémy v doprave aj energetike
Na viedenskom letisku Schwechat museli v piatok pre nepriaznivé počasie zrušiť, odložiť alebo presmerovať všetky lety, hlavná diaľnica pri Viedni bola na niekoľko hodín neprejazdná.
Energetické spoločnosti hlásili výpadky elektriny v južných a východných regiónoch, najmä v Štajersku, kde bolo bez prúdu 30 000 domácností. V susednom Slovinsku ostalo podľa miestnych médií bez elektriny 40‑tisíc domácností, najmä na severovýchode krajiny, kde snehová búrka spôsobila rozsiahle výpadky a dopravné problémy