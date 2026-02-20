Schwechat zrušil alebo odložil všetky lety, diaľnica pri Viedni bola zavretá. Rakúsko zasiahli silné snehové búrky

Masívne snehové búrky v piatok spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a dopravný chaos v Rakúsku, pričom viedenské letisko muselo dočasne pozastaviť všetky lety.
Odlety z rakúskej metropoly, ktorá je významným európskym leteckým uzlom, boli zrušené alebo meškali. Viac než 230 príletov bolo zrušených, presmerovaných alebo výrazne narušených.
„Žiadame cestujúcich, ktorých lety meškajú, aby na letisko neprichádzali,“ uviedol prevádzkovateľ letiska na Schwechate po tom, ako v oblasti 20 centimetrov nového snehu.
Bratislava sa pripravuje na snehovú nádielku, SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa - VIDEO
Hlavná diaľnica južne od Viedne bola na niekoľko hodín uzavretá. Ďalšie úseky boli nepriechodné pre záveje, uviaznuté kamióny či veľmi slabú viditeľnosť, informoval rakúsky automobilový klub ÖAMTC.
Energetické spoločnosti hlásili výpadky elektriny v južných a východných regiónoch, najmä v Štajersku, kde bolo bez prúdu 30 000 domácností.
Počasie by sa malo podľa meteorológov popoludní zlepšovať, v Alpách však aj naďalej zostáva vysoké lavínové nebezpečenstvo.