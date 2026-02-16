Lavína zabila v Rakúsku dvoch snowboardistov, riziko v Alpách zostáva vysoké

Dvaja snowboardisti zahynuli po tom, čo ich cez víkend zasypala lavína na západe Rakúska. Ich telá sa podarilo nájsť po rozsiahlej pátracej operácii, oznámila v pondelok polícia.
Lavína zasiahla dvoch 37-ročných Rakúšanov, ktorí jazdili mimo vyznačených tratí na ľadovci Stubai v spolkovej krajine Tirolsko. Mužov zasypala masa snehu a po tom, čo sa nevrátili zo svojho výletu, úrady spustili pátranie, do ktorého sa zapojili aj psy a drony.
Už boli mŕtvi
Záchranári ich našli v nedeľu večer, no „mohli už len potvrdiť smrť oboch mužov“, uviedla polícia. V oblasti aktuálne platí štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva z piatich, a to v dôsledku intenzívneho sneženia v posledných dňoch.
Lavíny zabíjali aj inde
Lavíny si v Alpách vyžiadali viacero obetí aj v susedných krajinách. V Taliansku zahynuli v nedeľu dvaja lyžiari a ďalší utrpel vážne zranenia po páde lavíny pri meste Courmayeur.
Od začiatku zimnej sezóny zahynulo v dôsledku lavín vo francúzskych, švajčiarskych, talianskych a rakúskych Alpách už niekoľko desiatok ľudí.