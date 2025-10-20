Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený pripojiť sa k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi a šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi na ich samite v Maďarsku, ak bude pozvaný.
Trump a Putin uviedli, že sa stretnú v maďarskom hlavnom meste, pravdepodobne o niekoľko týždňov, keďže americký líder sa naďalej snaží sprostredkovať mierovú dohodu o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine.
„Ak budem pozvaný do Budapešti – ak to bude pozvanie vo formáte, v ktorom sa stretneme traja alebo, ako sa to nazýva, kyvadlová diplomacia, keď sa prezident Trump stretne s Putinom a prezident Trump sa stretne so mnou – potom s jedným alebo druhým formátom budeme súhlasiť,“ povedal Zelenskyj v pondelok novinárom.
Ukrajinský prezident však kritizoval výber Maďarska ako miesta stretnutia. Budapešť totiž má s Kyjevom napätý vzťah a je považovaná za najväčšieho sympatizanta Kremľa v Európskej únii.
„Neverím, že premiér, ktorý blokuje Ukrajinu všade, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov alebo poskytnúť vyvážený príspevok,“ povedal Zelenskyj s odkazom na maďarského lídra Viktora Orbána.