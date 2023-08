Pre Nemca nebude jednoduché získať miesto v New Jersey Devils, v obrane má podľa experta veľkú konkurenciu

Po vydarenej prvej sezóne v zámorskej AHL sa často špekuluje o tom, či slovenský hokejový obranca Šimon Nemec zažije v ročníku 2023/2024 premiéru v NHL.

Nick Villano z portálu Pucks and Pitchforks si nemyslí, že 19-ročný rodák z Liptovského Mikuláša má garantovaný debut v drese tímu New Jersey Devils. Nevylučuje však, že v tréningovom tempe si môže vybojovať miesto na súpiske.

Mladý Slovák môže doplatiť na veľkú konkurenciu v obrane „diablov“. „Aj keď sa to nezdá, Nemec je dosť vzdialený od miesta v tíme Devils. Po príchode Colina Millera majú totiž k dispozícii siedmich obrancov bez Nemca. Ak sa chce Nemec dostať do kádra, musí zažiariť a nahradiť Millera alebo sa musí niekto zraniť. V prípade zranenia pravorukého obrancu bude Nemec prvá voľba. Miesto si môže vybojovať aj sám, ak zničí súperov v príprave. Keď sa zohrá napríklad s Kevinom Bahlom, bude ťažké vynechať ho zo zostavy,“ myslí si Villano.

Šimon Nemec ako dvojka vlaňajšieho draftu nováčikov do NHL nazbieral v drese tímu Utica Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch AHL. V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Davea Maloneyho zo sezóny 1974/1975. Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas ročníka.