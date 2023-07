Nemec ešte naberie v AHL ďalšie skúsenosti a v neskoršej fáze sezóny ho povolajú do NHL, predpovedá expert

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec patrí medzi najväčšie nádeje klubu New Jersey Devils zo zámorskej NHL, čo dokazuje jeho vydarená prvá sezóna v nižšej AHL.

Devätnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša je podľa Josha Reinitza z portálu The Hockey Writers v súčasnosti druhý najlepší mladý hráč v systéme „diablov“ pre sezónu 2023/2024.

Nové rekordy súťaže

Šimon Nemec ako dvojka vlaňajšieho draftu nováčikov do NHL nazbieral v drese tímu Utica Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch AHL.

V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Davea Maloneyho zo sezóny 1974/1975.

Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas ročníka.

Najlepšie štatistiky za dekádu

„Pár mesiacov mu trvalo prispôsobiť sa severoamerickému hokeju, no do konca sezóny sa stal presne takým hráčom, akého Devils očakávali od draftovej dvojky. Keďže v zostave tímu sa uvoľnilo miesto pravého obrancu, Nemec si ho môže vybojovať v kempe. Je vyspelý, excelentný pri vedení puku i tvorbe hry a zlepšil sa aj pri bránení protiútokov. Jeho štatistiky v AHL boli najlepšie z obrancov do 19 rokov za ostatnú dekádu,“ napísal Reinitz o Nemcovi, ktorému predpovedá veľkú budúcnosť.

„Nový ročník začne v Utice a získa ďalšie skúsenosti, najmä pri vedení presiloviek a v hraní proti najlepším útočníkom súperov. V neskoršej fáze sezóny ho povolajú do prvého tímu a stane sa členom základnej zostavy na najbližšiu dekádu. Napokon z neho bude pravoruký obranca do prvého páru,“ myslí si odborník.