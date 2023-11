Právnička vyhrala súd so štátom, odmietla zaplatiť 91 eur za jedlo v karanténnom zariadení

Právnička z Popradu sa súdila so štátom, pretože odmietla zaplatiť 91 eur za jedlo v karanténnom zariadení v Nízkych Tatrách. Ako informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk, prípad skončil na popradskom okresnom súde, kde padol verdikt.

„Priznám sa, že som mala veľké pochybnosti, ako to dopadne, lebo človek nikdy nevie,“ uviedla žalovaná Slavomíra Henčeková. Tá sa v roku 2020 vracala domov z Nemecka, ale išla priamo do štátnej karantény do Demänovskej doliny, kde bola osem dní.

Nikto nám nedal nič podpísať

Domov jej prišla faktúra za stravu, v ktorej mala zaplatiť 91 eur. Odmietla to a spor skončil na súde, pretože je štát zažaloval.

„Sme si nič neobjednali. Nikto nás ani len neinformoval, koľko to bude stáť, či to bude niečo stáť. Nikto nám nedal nič podpísať. Nikto nám nedal na výber, že či tú stravu vôbec chceme,“ ozrejmila svoje rozhodnutie Slavomíra.

Neuhradených je 2 000 faktúr

Slovenská republika tak prehrala súd so ženou, podľa ktorej boli náklady za stravu v štátnej karanténe vymáhané protiprávne. Počas karantény bolo vystavených vyše 17-tisíc faktúr, z ktorých je neuhradených približne 2 000.

„Iní ľudia tam nemali platiť 91 eur, ale mali platiť stovky až tisíce. Tak v tých prípadoch už ide naozaj aj o tie peniaze, ale mne išlo naozaj o ten princíp, aby sa to konečne rozhodlo ako to malo byť,“ povedala právnička.

Aké je stanovisko Ministerstva vnútra SR a bližšie informácie si prečítajte na stránke Noviny.sk.