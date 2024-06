Práva na katalóg kapely Queen má kúpiť Sony Music za miliardu libier. Patrí medzi najhodnotnejšie v dejinách

Hudobná korporácia Sony Music kupuje hudobný katalóg legendárnej britskej kapely Queen, ako aj ďalšie práva, za jednu miliardu libier. Informuje o tom magazín Variety, ktorému to potvrdili dva nemenované zdroje.

Ako prvý o tejto akvizícii informoval portál Hits, podľa ktorého jediný príjem, ktorého sa dohoda netýka, je za živé vystúpenia. Ten si ponechajú zakladajúci členovia Brian May a Roger Taylor, ktorí stále aktívne koncertujú so spevákom Adamom Lambertom.

O hudobný katalóg Queen, ktorý je jeden z najhodnotnejších v rockovej hudbe a obsahuje hity ako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You či We Are the Champions, sa uchádzal ešte jeden nemenovaný aktér. Ten bol údajne veľmi blízko, ale napokon sa zastavil na sume 900 miliónov dolárov.