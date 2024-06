Vo veku 53 rokov zomrel svetoznámy dídžej, jeho hit sa stal neoficiálnou hymnou MS vo futbale

Vo veku 53 rokov zomrel britský hudobník a producent tanečnej hudby, dídžej Dario G. Známy bol aj vďaka hitu Sunchyme. Vlani mu diagnostikovali v rakovinu konečníka v štvrtom štádiu. Informovala o tom TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Po jeho smrti zverejnila rodina na Instagrame smutný oznam: „S veľkým zármutkom dnes oznamujeme, že zomrel náš milovaný Paul Spencer. Bol pozitívny až do konca, ale toto bola bitka, v ktorej už ďalej nemohol bojovať. Zanecháva po sebe nádherný hudobný odkaz s veľa šťastnými spomienkami pre mnohých ľudí. Bude bohužiaľ chýbať všetkým, ktorí ho mali radi. Zažiar, naša veľká hviezda.“

Inšpiroval viacerých ľudí

Viacerí jeho kolegovia mu vzdali hold. Jedným z nich bol aj DJ a hudobný producent Sigala, ktorý napísal: „Je to také smutné. Inšpiroval a prinášal radosť toľkým ľuďom, pre ktorých bude žiť navždy prostredníctvom svojej hudby. Paul mi za posledný rok veľakrát povedal, choď sa skontrolovať, takže túto správu posielam každému, kto si ju prečíta, pretože som si istý, že by to chcel. Naše zdravie by malo byť na prvom mieste! Bude veľmi chýbať.„

O svojom zdravotnom stave hovoril pravidelne na sociálnych sieťach a posledné správy zneli celkom optimisticky. Napríklad v apríli zverejnil na sociálnej sieti X svoju fotografiu na invalidnom vozíku, ako hrá na klavíri a k nej napísal: „Prvý klavírny recitál v kresle. Bolí to… Každopádne som si to veľmi užil.“

Známe hity

Dario G, vlastným menom Paul Spencer, sa preslávil hlavne v 90. rokoch. Pôvodne tvoril trio s dídžejmi Scottom Rosserom a Stephenom Spencerom, ktorí sa preslávili debutovým singlom Sunchyme.

Ten sa v roku 1997 dostal na druhé miesto v britskom singlovom rebríčku za Candle in the Wind od Eltona Johna. O rok neskôr boli v rebríčku na piatom mieste so singlom Carnaval de Paris pre Svetový pohár 1998 vo Francúzsku. Posledné roky tvoril a vystupoval sám.