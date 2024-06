Nadácia Krištáľové krídlo prispeje na nákup zdravotných pomôcok pre deti v Spišskej Novej Vsi

Vo štvrtok 13. júna 2024 sa v Penati Golf Resort uskutočnil už tretí ročník charitatívneho golfového turnaja, ktorého cieľom je rozvíjať komunitu Krištáľového krídla a zároveň pomáhať tam, kde je to potrebné. Výťažok z tohto ročníka pomôže deťom z Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, ktorého riaditeľkou je Alexandra Hovancová, laureátka Krištáľového krídla za rok 2023 v kategórii Filantropia.

Biolampa, vozík, kyslíkový prístroj, ambuvak či oximeter. Nákup zdravotných pomôcok, ktoré potrebujú v Centre pre deti a rodiny, podporili priatelia a podporovatelia Krištáľového krídla, ktorí si zmerali svoje zručnosti v golfe či absolvovali cyklotúru v Penati Gold Resort Šajdíkove Humence, sumou viac ako štyri tisíc eur. Ceny do turnaja venovali významní umelci, laureáti Krištáľového krídla, vrátane laureáta za rok 2023 Ašota Haasa.

„Tento turnaj je vždy plný dobrej nálady a má fantastickú atmosféru. Ľudia sa porozprávajú, stretnú, zabavia a na konci dňa urobia to najdôležitejšie – podporia dobrú vec. Dnes sme podporili Sašku Hovancovú s jej projektom v Spišskej Novej vsi. Takto sme spojili toto krásne podujatie s našou laureátkou a touto troškou podporíme aj jej aktivity. Stará sa o šestnásť detí a potrebujú 24 hodín denne asistenciu. Jej sa to darí priam zázračným spôsobom,“ povedal o turnaji a jeho charitatívnom rozmere Richard Lintner. „U nás je to tak, že vieme pracovať s akoukoľvek sumou. Výťažok z turnaja použijeme na nákup zdravotných pomôcok. S takými zázrakmi sa stretávame prevažne na Vianoce. Je to pre mňa jeden z najväčších zázrakov, aké som zažila, že si na nás ľudia spomenú aj v inom čase počas roka,“ povedala s veľkou pokorou riaditeľka Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa, laureátka Krištáľového krídla za rok 2023 v kategórii Filantropia, Alexandra Hovancová.

Celodenný program golfového turnaja a cyklotour v Šajdíkových Humenciach sprevádzala príjemná a veselá atmosféra, doplnená chuťou pomáhať. Turnaja sa zúčastnili viaceré známe tváre zo sveta športu či kultúry a rovnako aj mnoho vplyvných osobností. Charitatívny golfový turnaj Krištáľového krídla si užívala aj speváčka a členka poroty Emma Drobná. „Som rada, že som spätá s Krištáľovým krídlom. Sú to vždy veľmi pekné spomienky. Tento rok je to celkom náhoda, že som tu,“ povedala a prezradila, že je na golfovom turnaji vôbec po prvýkrát. „Hralo sa nám fantasticky, ihrisko bolo krásne pripravené, klub je nádherný. Deň sme si užili, počasie bolo fantastické a aj flight, ako som ho mal poskladaný, bol veľmi príjemný,“ povedal Richard Lintner, člen poroty a zároveň člen druhého najlepšieho tímu na turnaji. Tréning na charitatívny turnaj absolvoval v Penati Golf Resort spolu s Robertom Petrovickým. „Robo hral perfektne, Marek Fašiang takisto fantasticky a Rado Rančík tiež. Mal som veľmi ľahkú úlohu ich ľahučko sprevádzať,“ prezradil o svojom tíme.

V minulosti pomohol charitatívny golfový turnaj a cyklotour Krištáľového krídla deťom so závažnými poškodeniami pečene a deťom s reumatickými ochoreniami. „Srdečne ďakujem všetkým zúčastneným, darcom aj partnerom, ktorí podporujú nielen galavečer Krištáľové krídlo, ale aj naše charitatívne aktivity. Mám radosť, že aj tento rok sme strávili nádherný spoločný deň,“ povedala správkyňa Nadácie Krištáľové krídlo Katarína Srkala.

Od svojho založenia v roku 2014 sa Nadácia Krištáľové krídlo zameriava na pomoc rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté.

Ceny od Ašota Haasa

Ceny do turnaja venovali poprední slovenskí umelci a zároveň laureáti Krištáľového krídla. Víťazi golfového turnaja si prevzali krásne diela od Ašota Haasa a Juraja Čuteka.

Ceny venovali aj Martin Prokopovič, Zuzana Schmidt a Hubert.

Golfové ihrisko poskytli Penati Golf Resort Šajdíkove Humence a NAY, a.s., charitatívny turnaj ďalej podporili Respect, Hubert, Vinpera, Budiš, Urpiner, Kon-rad, Nestwille, Mondelez a Dema.

O Krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok sa uskutočnil jeho 27. ročník. Cenu Krištáľové krídlo udeľujú členovia odborných porôt a Veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, Populárna hudba, Filantropia, Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra a Šport.

Veľká porota udeľuje každý rok i mimoriadnu cenu za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. o ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich práve v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu.

