Náborový príspevok pre policajtov bude pokračovať, zvyšuje sa ním záujem o povolanie

Zmena zákona o štátnej službe by mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2025.
Polícia, policajné auto
Foto: ilustračné, SITA/MV SR.
Náborový príspevok pre policajtov vo výške 5 000 eur bude pokračovať aj v roku 2026. Ako informovalo ministerstvo vnútra, poslanci v stredu 22. októbra schválili, že novoprijatí policajti budú môcť žiadať príspevok aj naďalej. Zmena zákona o štátnej službe by mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2025.

Kto mohol žiadať o príspevok?

Inštitút dočasného náborového príspevku upravuje zákon od októbra minulého roku. O príspevok pritom mohli žiadať novoprijatí policajti v prípravnej štátnej službe od 1. októbra minulého roku do 31. decembra tohto roku, a to po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie.

Ako ministerstvo spresnilo, policajt je po priznaní náborového príspevku povinný zotrvať v Policajnom zbore päť rokov. V opačnom prípade by musel vrátiť alikvotnú časť päťtisícovej sumy.

Záujem o prácu na polícii

Rezort vnútra informoval, že sa za čas, keď je možné žiadať o príspevok, ukázalo jeho opodstatnenie. Prispieva totiž k zvýšeniu záujmu o prácu v polícii, čo dopomáha k stabilizácii personálnej situácie. Ministerstvo preto zhodnotilo, že je vhodné pokračovať v jeho poskytovaní aj naďalej.

„Vďaka náborovej kampani stansapolicajtom.sk evidujeme v tomto roku viac ako 6 400 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. Prijatých bolo v tomto roku 976 policajtov. Polícii však stále chýba viac ako 3 000 príslušníkov, a to predovšetkým v Bratislavskom a Košickom kraji,“ informovalo ministerstvo, podľa ktorého sa však situácia postupne zlepšuje.

Finančné benefity

Začiatkom roku 2025 totiž chýbalo v polícii o 600 ľudí viac. Rezort súčasne pracuje na zatraktívnení práce policajtov aj prostredníctvom ďalších finančných a nefinančných benefitov.

„Zvýšil sa príspevok na bývanie, osobný príplatok je možné priznať aj novoprijatým policajtom. Policajti môžu cestovať vlakovou dopravou za symbolický ročný poplatok,“ doplnilo ministerstvo vnútra, ktoré súčasne v spolupráci so samosprávami rozbehlo aj systémové riešenie otázky služobného ubytovania.

