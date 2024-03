Práca v stavebníctve neláka, zamestnanci chýbajú vo výrobe materiálov i priamo na stavbách

Vážny nedostatok pracovníkov v stavebníctve sa prejavuje nie len vo výrobe stavebných materiálov, ale aj priamo na samotných stavbách. Potvrdil to v stredu pre agentúru SITA štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma po otvorení Pavilónu vzdelávania a inovácií v rámci tradičného jarného veľtrhu Coneco, ktorý otvára hlavnú stavebnú sezónu.

„Chýbajú odborné profesie robotnícke, ale aj v riadení stavieb, a to na všetkých úrovniach od stavbyvedúceho až po riaditeľov. Potrebujeme ľudí aj do riadenia technológií, to spektrum je naozaj obrovské,“ priznal rezortný štátny tajomník, ktorý má v pôsobnosti práve stavebníctvo a výstavbu nájomných bytov.

Stavebníctvo má veľkú perspektívu do budúcnosti

Prezentáciu možností štúdia stavebníctva na stredných odborných školách a stavebných fakultách univerzít, ako aj zavádzania moderných technológií v tomto sektore na najväčšom domácom stavebnom veľtrhu opäť zorganizoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).