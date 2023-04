Pozor na kurzové riziko. Dlhopisové fondy prerábajú

Uvažujete o dlhopisovej investícií? Zbystrite pozornosť. Nie všetko, čo sa tvári ako bezpečná investícia, ňou v skutočnosti je. V čase, keď sa trhy kúpu v červenom, to platí aj o dlhopisových podielových fondoch.

Podielové fondy sú považované za bezpečnú investíciu. Za ich silnú stránku sa považuje to, že rozkladajú riziko medzi väčšie množstvo finančných inštrumentov. Ak ide navyše o dlhopisový fond, predávajú sa ako stávka na istotu a poistka proti výkyvom. Uprednostňujú ich preto najmä konzervatívni investori. Práve tí však majú za minulý rok hlavu v smútku.

Fondy prerobili 10 %

Dlhopisové podielové fondy predávané na Slovensku skočili vlani so stratou desať percent. Tento rok sa síce pomaly zviechajú z prachu, no za uplynulých 12 mesiacov ku koncu marca ešte stále prerábali štyri percentá. Čísla vyplývajú zo štatistiky Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

„Na výsledkoch dlhopisových fondov vidno, aké veľké kurzové riziko pri nich investori podstupujú,“ hovorí viceprezident predaja investičných produktov skupiny Proxenta Raymond Kopka. Kurzovým rizikom sa rozumie výkyv ceny dlhopisov na burze. Práve k tomu došlo vlani. Dlhopisy sa prepadli z dôvodu rastu úrokových sadzieb, ktoré nastavujú centrálne banky.

Mali by preto investori na dlhopisy zanevrieť? R. Kopka hovorí, že určite nie. Kurzové riziko sa dá podľa neho obísť kúpou korporátnych dlhopisov neobchodovaných na burze. Majú fixný výnos prevažne vyplácaný raz ročne a s výplatou istiny na konci doby splatnosti dlhopisu.

Proxper s výnosom 8 %

Proxenta napríklad aktuálne ponúka dlhopis Proxper 8/2026 s výnosom 8 % ročne. Jeho splatnosť je stanovená na tri roky. Za ten čas tak dlhopis zarobí 24 percent. „Je to na trhu bezkonkurenčná ponuka, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou porazí aj infláciu,“ hovorí R. Kopka. Inflácia totiž začína klesať a v budúcom roku by sa mala dostať pod päť percent.

O nákup dlhopisu majú podľa R. Kopku veľký záujem najmä noví klienti. Atraktívny je podľa neho práve fixne stanovený výnos a umiestnenie peňazí mimo bankový sektor, ktorý sa momentálne zmieta v globálnej neistote.

Rozdiely v poplatkoch

Ďalším dôležitým parametrom, v ktorom vychádzajú korporátne dlhopisy lepšie než dlhopisové fondy, sú poplatky. Slovenské správcovské spoločnosti si spravidla účtujú poplatky za vstup a niektoré aj za výstup z investície. Okrem toho, sú tu ešte nemalé ročné poplatky za správu. Kým pri kúpe fondu to môžu byť skoro dve percentá, pri predaji aj štyri percentá. Za správu je to v priemere okolo jedného percenta ročne.

„Je to oveľa viac ako platia naši klienti! Proxenta si účtuje poplatky len za vstup, a to rovné jedno percento. Pri splatnosti dlhopisu to už je bez poplatkov. Poplatok za správu dosahuje len 0,36 percenta ročne. Avšak pre investorov, ktorí majú v Proxente zainvestované viac ako sto tisíc eur sú všetky poplatky polovičné,“ prízvukuje R. Kopka.

Proxper korporátny dlhopis tak ponúka podstatne vyššie výnosy pri nižších poplatkoch ako dlhopisové podielové fondy ponúkané Slovenskými správcovskými spoločnosťami.

Informačný servis