Pozor na austrálske slnko! Tenistka ukázala početné spáleniny pred začiatkom Australian Open - FOTO

V prvom kole v Melbourne sa stretne s Češkou Mariou Bouzkovou, ktorej patrí 45. miesto v renkingu WTA.
Mexická tenistka Renata Zarazuová sa triumfom nad Amerčiankou Madison Keysovou prebojovala do 2. kola na US Open v New Yorku. Foto: SITA/AP
Mexická tenistka Renata Zarazuaová prezradila, akú daň si austrálske slnko vybralo na jej tele pred blížiacim sa prvým grandslamovým turnajom roka.

Dvadsaťosemročná 84. hráčka svetového rebríčka WTA tento týždeň súťažila na turnaji v Hobarte, kde postúpila z kvalifikácie a dostala sa do osemfinále.

Neskôr na sociálnej sieti zdieľala fotografiu, na ktorej vidno početné spáleniny od slnka pokrývajúce jej ramená a chrbát, s popisom: „Austrálske slnko nie je žiadna sranda“.

Teploty v Austrálii sa nedávno vyšplhali až k 40 stupňom Celzia. Úroveň UV žiarenia sa vyšplhala na stupnici UV indexu medzi 8 a 11, čo sa považuje za „veľmi vysoké“.

Boj s nervozitou

Najväčší vrchol kariéry dosiahla na minuloročnom US Open, kde porazila obhajkyňu titulu z Australian Open Madison Keysovú a stala sa prvou mexickou hráčkou, ktorá od roku 1995 zdolala hráčku z Top 10.

Napriek úspechom Zarazuaová priznala, že pred zápasmi bojuje s nervozitou. „Pred vstupom na kurt som bola veľmi nervózna. Zobudila som sa a mala som chuť plakať,“ povedala s tým, že jej pomohla vlastná matka.

„Povedala mi: ‚Musíš byť profesionálkou, akou aj si. Musíš tam ísť a dať do toho všetko.‘ A ja som to urobila, ale bolo veľmi ťažké tam prísť,“ uviedla Mexičanka.

V prvom kole Australian Open v Melbourne sa stretne s Češkou Mariou Bouzkovou, ktorej patrí 45. miesto v renkingu WTA.

