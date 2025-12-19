Bátovská Fialková to opäť zlomila pred Vianocami! Po nulách v šprinte získala 5. miesto

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková po slabom úvode sezóny naplno zažiarila a v rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila skvelé piate miesto.
Pred rokom dva dni pred Vianocami v rovnakom francúzskom zimnom stredisku skončila dokonca tretia v pretekoch s hromadným štartom.
Ani jeden z desiatich streleckých pokusov neminul cieľ a za víťaznou Švédkou Hannou Öbergovou zaostala o 16 sekúnd. Na bronzovú Talianku Dorotheu Wiererovú jej chýbalo 5 sekúnd.
Radšej tiahle stúpania
„Boli to konečne perfektné preteky od štartu do cieľa. Bežalo sa mi výborne a podarilo sa mi streliť dve vysnené nuly. Trať bola veľmi silová bez strmých stúpaní, boli to skôr tiahle stúpania. Asi s pribúdajúcim vekom mi to tak viac vyhovuje. Sedelo mi to tu aj vlani a teraz sa to len potvrdilo. Na týchto pretekoch som nenašla nič, čo by som mohla urobiť lepšie. Sú však pretekárky, ktoré strieľajú rýchlejšie ako ja, a preto je to až piate miesto. Je to však skvelý výsledok a superpozícia do stíhačky,“ uviedla Paulína Bátovská Fialková na špecializovanom webe Slovenský biatlon.
Maximum pre Máriu Remeňovú
Druhá najlepšia Slovenka v pretekoch bola Mária Remeňová. S jednou streleckou chybou obsadila 46. priečku a 46. miestom si utvorila kariérne maximum. Ema Kapustová skončila šesťdesiata prvá, a to aj napriek čistým streleckým položkám. Stíhacie preteky pre 60 najlepších jej ušli o dve desatiny sekundy.
Zuzana Remeňová bola s dvoma chybami osemdesiata šiesta.
Dve nuly, ale aj bolesť hlavy
„Pozitívne na mojom výkone sú asi len tie dve strelecké nuly. Bojovala som s bolesťou hlavy. Som rada, že som vôbec preťala cieľovú pásku. Nechcem sa na to vyhovárať, ale tak to bolo,“ zhodnotila Kapustová.
V sobotu o 12.15 h budú v Le Grand Bornand na programe stíhacie preteky žien na 10 km. Účasť si v nich vybojovali Paulína Fialková a Mária Remeňová. Ešte predtým v piatok absolvujú rýchlostné preteky na 10 km muži aj so slovenskou trojicou Šimon Adamov, Jakub Borguľa a Martin Maťko.