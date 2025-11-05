Požiar v domove dôchodcov si vyžiadal desať obetí

Desať ľudí zahynulo a približne 20 osôb utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v utorok večer vypukol v domove dôchodcov v severovýchodnej časti Bosny a Hercegoviny.
Ako v stanovisku uviedla hovorkyňa polície, podľa predbežných informácií v dôsledku požiaru prišlo o život desať obyvateľov domova dôchodcov v Tuzle, a približne 20 osôb, vrátane hasičov, policajtov, zdravotníkov, zamestnancov a obyvateľov domova, bolo ošetrených v klinickom centre univerzity v Tuzle.
Žena, ktorá zaživa upálila svojho starého otca, dostala päťročný trest
Požiar vypukol na siedmom poschodí domova okolo 20:45 miestneho času. Svedkyňa Ruza Kajičová, obyvateľka domova na treťom poschodí, opísala, že počula praskanie a videla horiaci materiál padajúci z vyšších poschodí. Utekala do chodby, pričom na horných poschodiach sa nachádzali ľudia pripútaní na lôžka.
Polícia oznámila, že po stabilizácii situácie bude vykonané úplné vyšetrovanie príčiny požiaru.
Osamelosť seniorov je tichá epidémia. Kto ju zastaví?
Predseda trojčlenného bosnianskeho predsedníctva Željko Komšić vyjadril sústrasť rodinám obetí a poprial rýchle uzdravenie zraneným. Premiér moslimsko-chorvátskej entity Nermin Nikšić označil požiar za „katastrofu obrovských rozmerov“.