Osamelosť seniorov je tichá epidémia. Kto ju zastaví?

Predstavte si, že každý tretí starší človek trávi dni bez rozhovoru, bez dotyku, bez pocitu, že niekomu chýba. Osamelosť seniorov sa pomaly, ale isto stáva jednou z najväčších neviditeľných kríz našej doby. A hoci Slovensko starne, spoločnosť na to zatiaľ nemá pripravenú odpoveď.
Vo videu, ktoré vzniklo pri príležitosti spustenia grantového programu Dar času, sa stretli traja odborníci, ktorí túto tému vnímajú z rôznych uhlov:
- Michal Vašečka, sociológ, upozorňuje na dramatické dôsledky osamelosti – od depresie až po fyzické ochorenia – a varuje, že bez systémovej reakcie bude situácia len horšia.
- Marián Jánoš, generálny riaditeľ Dr. Max Slovensko, poukazuje na to, že lekárne sú často jedným z mála miest, kde seniori nachádzajú nielen odbornú pomoc, ale aj ľudský kontakt.
- Zuzana Thullnerová z Nadácie Centra pre filantropiu zdôrazňuje, že zariadenia sociálnych služieb bojujú s osamelosťou, no často im chýbajú kapacity, podpora aj pozornosť verejnosti.
Práve preto vznikol grantový program Dar času, ktorý má ambíciu priniesť do domovov dôchodcov viac blízkosti, rozhovorov, komunitného života a pocitu spolupatričnosti. Program ponúka trojročnú podporu – od štartovacieho grantu až po pomoc s fundraisingom – a je určený pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú starostlivosť seniorom.
Nadačný fond Dr. Max plánuje podporiť minimálne jedno zariadenie v každom samosprávnom kraji Slovenska. Cieľom je aktivizácia seniorov, podpora duševného zdravia, prepájanie generácií a budovanie komunity, v ktorej sa nikto necíti sám.
Pozrite si video, v ktorom zaznieva jasná výzva: Je čas konať. Nie jednorazovo, ale systematicky, ľudsky a s rešpektom.
Viac informácií o grantovom programe nájdete na Nadačný fond Dr. Max | Dr.Max .