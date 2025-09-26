Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager

Tlejúce miesta boli dôkladne rozhrabané, prelievané vodou a kontrolované termokamerou.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Požiar
Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi. Foto: www.facebook.com
Spišská Nová Ves Regionálne správy Regionálne správy z lokality Spišská Nová Ves

Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi.

Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí drevnatý bioodpad na mestskej skládke, v oblasti za hlavnou skládku odpadov.

Počas zásahu spotrebovali hasiči viac ako 30-tisíc litrov vody, na mieste zasahoval aj bager, ktorý rozhrabával horiaci odpad. Tlejúce miesta boli dôkladne rozhrabané, prelievané vodou a kontrolované termokamerou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: HaZZ Hasičský a záchranný zbor
Okruhy tém: Hasiči Požiar
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk