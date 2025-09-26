Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager

Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi.
Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí drevnatý bioodpad na mestskej skládke, v oblasti za hlavnou skládku odpadov.
Počas zásahu spotrebovali hasiči viac ako 30-tisíc litrov vody, na mieste zasahoval aj bager, ktorý rozhrabával horiaci odpad. Tlejúce miesta boli dôkladne rozhrabané, prelievané vodou a kontrolované termokamerou.