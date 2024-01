Použitie severokórejských rakiet proti Ukrajine odsúdi Slovensko vtedy, keď o tom budú predložené dôkazy, povedal Fico

Použitie severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine odsúdi Slovensko vtedy, keď budú o tom predložené jasné dôkazy. Povedal to v stredu premiér Robert Fico v rozhovore pre Joj 24.

„Ja som suverénny politik, ja nepodpíšem hocičo. Dajte nám dôkazy, zahlasujeme. A nie na základe nejakého papiera, ktorý nám pošlú,“ vyhlásil Fico. Dodal, že je hrdý na ministerstvo zahraničných vecí za to, že zaujalo suverénny postoj.

„V piatok nám doručili nejaký návrh Spojených štátov amerických o tom, že nejaké balistické rakety boli použité na Ukrajine a my ho automaticky máme podpísať?“ povedal Fico. Premiér súhlasí s tým, že medzinárodné právo zakazuje použitie takýchto zbraní, žiada však dôkazy od Bezpečnostnej rady OSN. Poukazuje na to, že USA v minulosti tvrdili aj to, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia.

Ministri zahraničných vecí 47 krajín sveta v spoločnom vyhlásení odsúdili dodávky balistických rakiet Rusku zo strany Severnej Kórey. Jedine Slovensko a Maďarsko sa odmietli pridať k všetkým ostatným štátom Európskej únie, ale tiež k USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Japonsku, Argentíne a mnohým ďalším krajinám, ktoré jednoznačne odmietli porušovanie viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zakazujú obchodovanie so Severnou Kóreou v oblasti balistických rakiet a ďalších zbraní a vojenských materiálov.