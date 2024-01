Smer podporí Pellegriniho v prezidentských voľbách, Korčok je podľa Fica „vybraný“ kandidát

Pokiaľ predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) oznámi svoju kandidatúru na post prezident, strana Smer-SD je pripravená ho v plnom rozsahu podporiť.

Povedal to v stredu premiér Robert Fico v televízii JOJ24. „Budeme ho považovať za svojho kandidáta na prezidenta, budeme mu držať palce a urobíme všetko preto, aby bol úspešný,“ uviedol.

V druhom kole prezidentských volieb je podľa neho pravdepodobný súboj Pellegrini verzus Ivan Korčok. Korčok je podľa neho rovnako „vybraný“ kandidát, ako boli aj Kiska a Čaputová. „Pellegrini by bol výborná hlava štátu,“ zhodnotil Fico.

Dodal, že prezident musí byť nadstranícky. „Domnievam sa, že by bolo úplne najsprávnejšie, aby pán Pellegrini ukončil akúkoľvek stranícku činnosť a venoval sa plne funkcii prezidenta,“ povedal Fico. Podľa neho to však neznamená, že nemôže mať kontakty so svojou domovskou stranou.

Zároveň dodal, že Pellegrini sa nemôže hnevať na Andreja Danka za to, že SNS chce postaviť vlastného kandidáta, pretože nijako neporušuje koaličnú dohodu. V rámci tej totiž nebola ukotvená žiadna dohoda o spoločnom kandidátovi v prezidentských voľbách.