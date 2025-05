Použije Putin jadrovú zbraň? Nehrozí, mal panický strach už len z Covidu

Bývalý šéf operácií CIA v Európe a Eurázii Ralph Goff spochybnil účinnosť ruského jadrového vydierania a poznamenal, že človek, ktorý sa kedysi obával bežného vírusu, by sa len ťažko odvážil spôsobiť globálnu katastrofu. Ako referuje web espreso.tv, povedal to v rozhovore pre denník The Times.

Podľa Goffa sa vojna na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022, dala zastaviť omnoho skôr. Na to bolo podľa neho potrebné zabezpečiť Ukrajine dostatočné množstvo zbraní hneď od začiatku.

Pomalí spojenci

„Keby sme vtedy Ukrajincom poskytli poriadne zbrane, možno by dokázali Rusov z krajiny vyhnať. To sa nestalo. To pripravilo pôdu pre dlhšiu, zdĺhavejšiu a mäsožravú vojnu, ktorú vidíme dnes,“ povedal Goff.

Okrem toho sa domnieva, že administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena a spojenci umožnili Putinovi diktovať podmienky vojny, čím často oddialili presun potrebného vybavenia na Ukrajinu pre obavy z jadrového konfliktu.

„Dovolili Putinovi, aby ich oklamal svojím štrnganím jadrovými zbraňami. Takže síce dali Ukrajincom zbrane, ale nikdy nie dosť na to, aby vyhrali. Dali im len dosť na to, aby krvácali,“ zdôraznil Goff.

Jadrový poker

Bývalý predstaviteľ CIA, ktorý hovorí piatimi jazykmi vrátane ruštiny, sa tiež podelil o zaujímavý postreh o Putinovi. Poznamenal, že ruský vodca sa počas pandémie koronavírusu „smrteľne bál“. „Podľa môjho názoru ľudia, ktorí sa tak zaujímajú o svoje zdravie, nebudú hrať riskantný jadrový poker,“ poznamenal.

Putin, ako bývalý dôstojník spravodajských služieb, si podľa Goffa pravdepodobne myslí, že dokáže Trumpa manipulovať. Prognózuje však to, že Putin to napokon prešpekuluje a strelí si „vlastný gól“.