Máme dostatok síl a prostriedkov, vyhlásil Putin v súvislosti s vojnou a spomenul aj jadrové zbrane

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že nevidí zmysel v použití jadrových zbraní vo vojne proti Ukrajine. Verí totiž, že má „dosť sily“ na to, aby aj bez nich dokončil to, čo začal 24. februári 2022.

Rusko. Putin. 25 rokov

Šéf Kremľa to uviedol v propagandistickom dokumente „Rusko. Putin. 25 rokov“, ktorý v plnom rozsahu odvysielajú v nedeľu večer. Na Telegrame o tom informoval ruský propagandista Pavel Zarubin.

„Máme dostatok síl a prostriedkov na to, aby sme to, čo sa začalo v roku 2022, doviedli do logického konca – s výsledkom potrebným pre Rusko,“ zdôraznil ruský vodca.

Putin v kajute ponorky

Podľa Putina „sa zdalo“, že Západ a Ukrajina ho chcú vyprovokovať k použitiu jadrových zbraní, ale takýto krok by bol nesprávny. „Chceli nás vyprovokovať. Chceli nás prinútiť robiť chyby,“ povedal Putin. Podotkol tiež, že sa nechal „oklamať“ tým, že sa podieľal na podpise Minských dohôd, s ktorými súhlasil.

Dokument tiež ukazuje Putina, ako sedí v kajute ponorky Archangeľsk v Murmansku pri čaji. Hovorí, že ukrajinská vláda je nelegitímna, nemá s ňou o čom rokovať a tiež vyjadril svoj ďalší zámer týkajúci sa ukrajinskej armády: „Zatlačte a dorazte ju.“