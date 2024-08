Ružomberok viedol 3:0 a takmer sa postaral o senzáciu, postup do skupiny konferenčnej ligy si nechal pretiecť pomedzi prsty

Futbalisti MFK Ružomberok sa v play-off Európskej konferenčnej ligy 2024/2025 takmer postarali o obrovskú senzáciu.

Vo štvrtkovej odvete tejto fázy proti arménskemu tímu FC Noah dokázali vyrovnať trojgólové manko z trávnika súpera (0:3), no napokon dve minúty pred koncom, navyše v početnej výhode, inkasovali presný zásah, a víťazstvo 3:1 tak malo pre Liptákov trpkú príchuť.

Úvod zápasu bol skvelý

Tréner „Ruže“ Ondřej Smetana po stretnutí priznal, že domáci vstúpili do stretnutia tak, ako si naplánovali.

„Mali sme skvelý úvod. Chlapci plnili skoro všetky plány, ktoré sme si zadali pred zápasom – doniesť ťažisko hry pred ich bránku a tam byť nebezpeční. Z toho pramenil aj skorý gól. Prvý polčas sme perfektne zavreli gólom na 2:0,“ uviedol český kouč na klubovom webe.

Odklonilo sa od nich šťastie

Ružomberčania otvorili skóre v 10. minúte, keď sa strelecky presadil Oliver Luterán. Krátko pred odchodom do šatní na polčasovú prestávku zvýšil na 2:0 Jan Hladík. Keď v 71. minúte Martin Boďa zvýšil z penalty na 3:0, zdalo sa, že úradujúci víťaz Slovenského pohára by mohol premiérovo postúpiť do skupinovej časti niektorého z európskych pohárov. Napokon sa tak však nestalo a v závere duelu sa od Ružomberčanov odklonilo šťastie.

„Zápas sa nám otvoril, oddreli sme si to, priklonili sme si to na našu stranu, no v závere sme si to nechali pretiecť pomedzi prsty. Je to obrovské sklamanie,“ podotkol Smetana.

Ružomberčania svoju tohtosezónnu cestu pohárovou Európu začali v 1. predkole Európskej ligy, kde vyradili kazašský FC Tobol Kostanaj. V ďalšom kole vypadli s favorizovaným Trabzonsporom z Turecka. Po následnom „presune“ do Európskej konferenčnej ligy však pozitívne prekvapili postupom cez chorvátsky Hajduk Split. Celkovo v ôsmich tohtosezónnych dueloch v pohárovej Európe zaznamenal Ružomberok tri víťazstvá, jednu remízu a štyri prehry.