Zatiaľ čo mnohí hrali počas leta za národné tímy, Haaland rúbal drevo s otcom. A opäť nakopol svoj gólostroj

Nórsky futbalista Erling Haaland má za sebou dve sezóny v Manchestri City a v oboch sa stal kráľom strelcov Premier League.

Z novej sezóny najvyššej anglickej súťaže nestihli odohrať ani dve kompletné kolá a Haaland sa už so štyrmi gólmi usadil na čele tabuľky strelcov. Po jednom góle na trávniku Chelsea (víťazstvo 2:0) predviedol doma proti Ipschwichu (4:1) už hetrik.

Vyzeral unavený ako veterán

Dosiahol siedmy minimálne trojgólový zápas v Premier League a vyšvihol sa na siedmu pozíciu historického poradia „hetrikárov“ na úroveň Waynea Rooneyho. Na čele je Argentínčan Sergio Agüero s 12 hetrikmi.

„Zatiaľ čo mnohí z jeho klubových spoluhráčov hrali počas leta medzinárodný futbal, Erling Haaland ho strávil tým, že pomáhal svojmu otcovi rúbať drevo. Útočník Manchestru City by bol bezpochyby radšej, keby bol na majstrovstvách Európy s Nórskom, no nepodarilo sa im kvalifikovať, takže to bolo leto plné práce a oddychu. A zdá sa, že mu to urobilo dobre,“ napísal o Haalandovi športový web BBC.

V superlatívoch sa o nórskom hrotovom útočníkovi vyjadril aj jeho tréner Pep Guardiola. Španiel si všimol, že zatiaľ čo na konci minulej sezóne vyzeral jeho stroj na góly unavený ako futbalový veterán, teraz opäť pôsobí dojmom dravého mladíka.

Haaland je ročník narodenia 2000, čiže má 24 rokov.

Haaland sa blíži k stovke

„Už pred niekoľkými týždňami som povedal, že vyzerá lepšie ako v predchádzajúcich sezónach. Predtým sa mi často sťažoval, že je stále unavený, ale v úvode tejto sezóny vyzerá sviežo a odhodlane. Samozrejme, že nemôže v nastavenom streleckom tempe odohrať všetky zápasy až do konca sezóny, ale jeho góly sú pre nás veľmi dôležité,“ vyhlásil Pep Guardiola.

Vo svojej prvej sezóne v Premier League 2022/2023 Haaland strelil neuveriteľných 36 gólov a v uplynulej sezóne 27. Bolo to o päť viac ako ktokoľvek iný napriek tomu, že pre zranenie odohral iba 31 z 38 zápasov.

Celkovo spolu s pohárovými súťažami už má na konte 94 gólov v drese Citizens, dosiahol ich v 101 zápasoch.

„Jeho strelecké čísla sú šialené. V góloch môže pokojne konkurovať Cristianovi Ronaldovi či Lionelovi Messimu. On disponuje takou silou, že niekedy mám pocit, že sám nám vyhráva zápasy. Dúfam, že bude s nami v klube ešte veľa rokov,“ vyznal sa Guardiola zo vzťahu s Haalandovi.