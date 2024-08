Budeme bojovať až kým nezhasne šanca, hovorí kapitán Ružomberčanov Chrien pred odvetným súbojom s FC Noah

Futbalistov MFK Ružomberok čaká vo štvrtok odvetný súboj play-off o postup do hlavnej časti Európskej konferenčnej ligy UEFA 2024/2025 proti arménskemu tímu FC Noah.

Zverenci českého kormidelníka Ondřeja Smetanu vedia, že vzhľadom na prehru 0:3 na ihrisku súpera ich čaká náročná úloha. Z vyjadrení Liptákov je však cítiť, že zbrane po nezdare v Jerevane nezložili.

Ešte nie je koniec

Od víťaza ostatného ročníka Slovenského pohára sa však očakáva oveľa ofenzívnejší herný prejav aký ukázal v predchádzajúcich šiestich dueloch v pohárovej Európe. „Ruža“ v nich zaznamenala iba jeden strelený gól (vlastný gól Hajduku Split v odvete 3.kvalifikačného kola, pozn.).

„Ideme do toho s tým, že ešte nie je koniec. Stále sa o niečo hrá, tak sa budeme snažiť dať tri góly a žiadny nedostať. Budeme bojovať až kým nezhasne šanca“ povedal kapitán ružomberského tímu Martin Chrien pre oficiálny klubový web.

Jedenásty súťažný duel

Pre futbalistov spod Čebraťa to bude už jedenásty súťažný duel v tejto sezóne. O náročnom programe hovoril pred odvetným zápasom aj tréner Smetana.

„Na duel v Arménsku nemáme dobré spomienky. Podmienky neboli priaznivo naklonené. Prerušený let, čakanie, dve noci bez spánku, to by sa podpísalo na každom tíme, nielen na nás. Hneď zase odlet do Arménska, choroby, proste nás to skolilo. Neboli sme v najlepšej kondícii, ale to je fakt. Treba sa s tým takto pobiť. Sme v polčase a stále si myslím, že máme šancu. Tentokrát sa ten zápas môže vyvíjať pre nás. Môže byť rovnako bláznivý, rovnako môžu padať také podobné góly. Sme v polčase a škoda, že nás to zastihlo v takej kondícii práve v tej najdôležitejšej časti,“ povedal Smetana po víkendovej domácej remíze 2:2 s Michalovcami.

Cesta pohárovou Európou

Ružomberčania svoju tohtosezónnu cestu pohárovou Európu začali v 1. predkole Európskej ligy, kde vyradili kazašský FC Tobol Kostanaj, v ďalšom kole vypadli s favorizovaným Trabzonsporom z Turecka. Po preradení do Európskej konferenčnej ligy však pozitívne prekvapili postupom cez chorvátsky Hajduk Split.

Odvetný duel je v Ružomberku na programe vo štvrtok 29. augusta o 18.30. Hlavným arbitrom súboja bude John Beaton zo Škótska.