Poštovné po necelom roku opäť zdražie, Slovenská pošta je však naďalej v niekoľkomiliónovej strate

Obyvatelia, firmy a úrady si za poštové služby od začiatku budúceho roka znova priplatia. Pôjde o ďalšie zvýšenie cien v tomto sektore po ich predchádzajúcej úprave od 1. marca 2023.

Tentoraz cenový nárast za využívanie služieb štátnych poštárov, hospodáriacich naďalej s veľkou stratou, podľa návrhu presiahne priemerne 11 % oproti súčasnej úrovni.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) rozhodne o úprave maximálnych cien univerzálnej služby, ktorú poskytuje Slovenská pošta, a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk s účinnosťou od 1. januára 2024. Návrh opatrenia je momentálne na medzirezortnom pripomienkovaní.

Drahšie úradné zásielky

Ceny obyčajných listov 1. triedy sa podľa návrhu zvýšia o 30 centov – do 50 gramov na 1,50 eura (25 %), do 100 gramov na 1,80 eura (20 %).

Výnimkou v tejto kategórii je list do 2 kilogramov, ktorého cena vzrastie o 10 centov Podanie najvyužívanejších listov 2. triedy do 50 gramov bude drahšie o 10 centov (zhruba o 11 %), do 100 gramov o 20 centov (cez 18 %).

„Zvýšenie cien listov 1. a 2. triedy a služby doporučene sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky,“ uviedol regulačný úrad.

Cena doporučených listov 1. triedy sa zvýši do 50 gramov na 2,90 eura, do 100 gramov na 3,20 eura, v prípade 2. triedy vzrastie do 50 gramov na 2,40 eura, do 100 gramov na 2,70 eura.

Balíky nezdražejú

Dopad zvýšenia cien je možné znížiť využívaním podávania zapísaných zásielok cez elektronický podací hárok (ePH), kde sú ceny doporučeného a poisteného listu nižšie o 50 centov a úradnej zásielky o 60 centov.

„Cena doporučeného listu podávaného cez ePH sa v priemere zvyšuje o 8 % a úradnej zásielky podávanej cez ePH sa v priemere zvyšuje o 11,5 %,“ priblížil regulátor.

Zvýšenie cien v poštovom platobnom styku sa líši podľa náročnosti na manipuláciu s hotovosťou.

Najviac sa zvyšuje cena u poukazov na adresu (hotovosť – hotovosť) v rozpätí od 20 centov do 1 eura, cena poštových poukazov na výplatu (účet – hotovosť) vzrastie od 20 do 50 centov a cena poukazu na účet (hotovosť – účet) od 10 do 50 centov.

„Ceny balíkov univerzálnej služby sa nemenia,“ podotkol úrad.

Náklady stúpajú

Úprava taríf reaguje na zvyšujúce sa prevádzkové náklady Slovenskej pošty, najmä na energie a pohonné hmoty.

Podľa regulačného úradu zároveň zohľadňuje rastúce jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho trendu poklesu poštových služieb, hlavne listových zásielok, balíkov podávaných v rámci univerzálnej služby a poštového platobného styku.

Navrhovaný cenový rast odráža aj pokles výnosov z univerzálnej služby, predovšetkým pre pokračujúcu elektronizáciu.

Napriek predošlej cenovej úprave od marca tohto roka hospodárila Slovenská pošta v prvom polroku so stratou vyše 8 miliónov eur z univerzálnej služby, ktorá bola spôsobená najmä ďalším nepredpokladaným poklesom objemu podávaných zásielok a výrazným výpadkom výnosov.

Prudký prepad

V roku 2022 nastal prudký prepad objemu podávaných balíkových služieb, pokračoval pokles objemov listových zásielok, ktorý je zaznamenaný aj v tomto roku.

Slovenská pošta zaznamenala v prvom polroku pokles podaných listov zhruba o 1 %, doporučených a poistených listov a úradných zásielok o 6 %.

V poštovom platobnom styku pretrvával dlhodobý trend znižovania využívania poštových poukazov hlavne z dôvodu prechodu zákazníkov na bezhotovostné formy úhrady.