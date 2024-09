Postapokalyptický horor Nikdy sa nepúšťaj! vás práve teraz vydesí v kinách, inšpiráciou boli filmy Osvietenie a Tí druhí

Predstavte si, že by ste prežili svetovú apokalypsu a pred nebezpečenstvom, ktoré striehne všade navôkol, by ste sa museli skrývať v opustenom dome hlboko v lesoch. Práve tam žije matka June so svojimi dvomi synmi, trojica vystupujúca v novom horore, ktorý práve teraz prišiel do slovenských kín. Kedykoľvek sa rozhodnú z domu vyjsť do okolitých hôr, aby si našli obživu, musia sa držať lana, ktoré je k domu pripevnené. A držať sa musia naozaj úzkostlivo, lebo aj názov filmu naznačuje, že porušiť toto pravidlo ich môže stáť život. Ako to dopadne, ak sa jedno z detí rozhodne zariskovať? Odpoveď môžete zistiť práve teraz v kinách v horore Nikdy sa nepúšťaj!

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe starostlivej matky sa k hororovému žánru po dlhých rokoch vrátila herečka Halle Berry. Dnes patrí medzi najznámejšie hollywoodske hviezdy súčasnosti, zažiarila napríklad vo filmovej sérii X-men, kde si zahrala hrdinskú mutantku, v akčnom filme John Wick 3 robila spoločnosť ostrieľanému pištoľníkovi a za herecký výkon v snímke Ples príšer získala dokonca Oscara. Hororoví fanúšikovia však radi spomínajú najmä na film Gothika, ktorý bol posledným čistokrvným hororom, v ktorom sa objavila. Od jeho premiéry ubehlo neuveriteľných 20 rokov a Halle sa rozhodla k žánru vrátiť. Spojila sily s jedným z najskúsenejších hororových tvorcov dnešných dní, Francúzom menom Alexandre Aja, ktorý je tvorcom takých hitov ako Hory majú oči, Rohy či Korisť.

„Vždy sa snažím nájsť nový spôsob, akým vytvárať strach. Chcem stvoriť zážitok, ktorý publikum pohltí. Niečo, pri čom nebudete mať pocit, že sa to opakuje, naopak – bude to pôsobiť ako čosi nové,“ hovorí režisér a dodáva, že jeho zámerom bolo vytvoriť zdesenie, ktoré vo vás ostane aj po pozretí filmu. Inšpirovali ho pri tom legendárne filmy Osvietenie, Tí druhí alebo japonská snímka Onibaba.

Foto: Continental film

„Milujem nával adrenalínu. Milujem sa nechať vystrašiť,“ prezrádza Halle Berry, no dodáva, že počas nakrúcania jej nebolo všetko jedno. „Mali sme naozaj živý pľac, dom uprostred ničoho a vôkol neho sa prechádzali medvede. Cez deň bol les najkrajším, čarovným miestom, ale akonáhle zašlo slnko a medvede vyšli von, stalo sa okolie naozaj desivým.“

Foto: Continental film

Snímku Nikdy sa nepúšťaj! prvé ohlasy označujú aj za najlepší horor roka a podľa divákov a diváčok svojou silnou výpoveďou prekračuje hranice hororu ako žánra, ktorý chce len pobaviť či vystrašiť. Slovenské publikum si tento postapokalyptický horor môže pozrieť v kinách práve teraz vďaka spoločnostiam Continental film a FOXX MEDIA GROUP.

