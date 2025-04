Pospíšil už atakuje hranicu 300 bodyčekov v tejto sezóne NHL, zápas proti San Jose však nedohral - VIDEO

Slovenský hokejista Martin Pospíšil už mesiac a pol čaká na gól v zámorskej NHL, zato v tvrdosti hry patri do absolútnej špičky.

Jeho šesť „hitov“ počas necelých 13 minút na ľade v pondelkovom víťaznom zápase proti San Jose Sharks (3:2) ho dostalo na 293 bodyčekov v aktuálnej sezóne NHL. Ak zrátame, že Pospíšil odohral 77 zápasov, vychádza to na 3,8 hitu na zápas.

A to ešte 25-ročný slovenský reprezentant nedohral zápas, keďže v polovici tretej tretiny predčasne zamieril do šatne s dôvodným podozrením na zranenie ramena.

Dvadsaťpäťročný zvolenský rodák odohral 12 minút a 40 sekúnd predtým, ako v strede tretej tretiny zamieril do šatne po tom, čo po súboji s Mariom Ferrarom narazil nepekne na mantinel.

„Pospíšil si pri odchode z ľadu držal pravé rameno a od frustrácie hodil svoju prilbu o zem. Vzbudilo to obavy o to, či bude schopný pokračovať v sezóne,“ napísal web slovaknhl.sk.

Pospíšilovi patrí v počte bodyčekov druhá priečka z celej NHL za neohrozeným kráľom tejto disciplíny Kieferom Sherwoodom z Vancouveru Canucks.

Podľa webu statmuse.com predviedol Sherwood na hráčoch súpera už 441 „hitov“, pričom odohral iba 73 zápasov.

Gotta feel for Martin Pospisil, that looks like a reaction from a guy who knows his season is over. 😓 pic.twitter.com/JB9JKcIegm

— SnipeCity420  (@SnipeCity420) April 8, 2025