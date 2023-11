Pospíšil je späť v prvom tíme „plameňov“, o krok bližšie k návratu do Calgary je aj Ružička

Počas víkendu sa slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil uviedol gólom pri debute v zámorskej NHL, no klub Calgary Flames ho vzápätí zaradil späť na farmu do tímu Calgary Wranglers v AHL. Podľa očakávania však šlo len o administratívny úkon a po pár hodinách sa 23-ročný zvolenský rodák vrátil späť do prvého tímu „plameňov“.

V jeho farbách by mohol či mal nastúpiť aj v utorok v domácom stretnutí proti Nashvillu Predators. Martin Pospíšil okrem spomenutého úspešného debutu v tíme Flames odohral v tejto sezóne aj šesť stretnutí v AHL, za Calgary Wranglers nazbieral zatiaľ šesť bodov za tri góly a tri asistencie.

O krok bližšie k návratu do zostavy Flames je aj iný slovenský útočník, Adam Ružička, ktorý sa po zranení už zaradil do tréningové procesu. Zatiaľ nie je známe, kedy by mohol pridať ôsmy tohtosezónny štart v NHL. V predchádzajúcich siedmich si pripísal dva góly a dve asistencie. Ružička nehral od 24. októbra, kedy si zranil rameno v súboji proti New Yorku Rangers po zákroku Jimmyho Veseyho.

Hokejistom Flames sa v tomto ročníku zatiaľ veľmi nedarí. Z jedenástich duelov vyťažili iba sedem bodov a v osemčlennej tabuľke Pacifickej divízie sú až na 6. priečke. V hodnotení Západnej konferencie sú „plamene“ až štrnáste, z celej súťaže sú na tom horšie iba Edmonton Oilers a San Jose Sharks.