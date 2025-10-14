Posledný týždeň na slobode. Francúzsky exprezident už vie, kedy nastúpi do väzenia

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy nastúpi výkon trestu odňatia slobody v utorok 21. októbra. Pre agentúru AFP to v pondelok potvrdili jej zdroje.
Sarkozyho koncom septembra odsúdili na päť rokov väzenia, keď ho uznali vinným zo zločinného sprisahania pre obvinenia, že zosnulý líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí pomohol financovať jeho víťaznú prezidentskú kandidatúru v roku 2007.
Súd nariadil, aby bol Sarkozy vzatý do väzby, pričom prokurátori mali mesiac na to, aby bývalú hlavu štátu informovali o tom, kedy má ísť do väzenia. Aj v prípade odvolania, ktoré Sarkozy plánoval, zostane toto opatrenie v platnosti.
Ak Sarkozy nastúpi do väzenia, bude prvým prezidentom v modernej histórii Francúzska, ktorý si odpyká trest za mrežami.
Sarkozy tiež dostal pokutu 100-tisíc eur a zákaz vykonávať verejnú funkciu. Už predtým bol odsúdený vo dvoch samostatných procesoch, no zakaždým sa vyhol väzeniu, pričom v jednom prípade si trest odpykával s elektronickým náramkom, ktorý mu teraz odobrali.
Sarkozy bol síce uznaný vinným zo zločinného sprisahania, no bol oslobodený od obvinení z korupcie a nelegálneho financovania kampane. Súd tiež konštatoval, že neexistujú dôkazy, že peniaze od Kaddáfího boli nakoniec použité v kampani.