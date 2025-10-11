Macron znovu vymenoval Lecornua za premiéra, Francúzsko zostáva v politickej kríze

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok znovu vymenoval svojho odchádzajúceho premiéra Sébastiena Lecornua do funkcie. Udialo sa tak len štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu.
Napriek očakávaniam spojencov aj opozície, že do vlády príde nová tvár, ktorá ukončí mesiace politickej paralýzy spôsobenej rozpočtovými škrtmi, Macron sa rozhodol ponechať 39-ročného Lecornua vo funkcii.
Macron mlčí, krajina je v kríze
Elyzejský palác uviedol, že prezident poveril Lecornua zostavením novej vlády. Lecornu na sociálnej sieti X vyhlásil, že prijal túto úlohu „z povinnosti“ a zdôraznil potrebu ukončiť politickú krízu. Zaviazal sa urobiť všetko pre to, aby Francúzsko malo rozpočet do konca roka.
Francúzsky premiér Lecornu šokuje: Rezignoval len hodiny po predstavení vlády
Macron čelí najväčšej domácej kríze od začiatku svojho prezidentovania v roku 2017, pričom zatiaľ verejne neprehovoril o situácii.
Reakcie opozície
Lecornuovo opätovné vymenovanie vyvolalo pobúrenie. Líder extrémnej pravice Jordan Bardella to označil za „zlý vtip“ a avizoval snahu o okamžité odvolanie novej vlády. Zástupca tvrdej ľavice označil návrat Lecornua za „obrovský výsmech francúzskemu ľudu“.
Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany
Sociálni demokrati, ktorí majú v parlamente rozhodujúci hlas, uviedli, že s Lecornuom nemajú žiadnu dohodu a vládu odvolajú, ak nezastaví dôchodkovú reformu z roku 2023, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.