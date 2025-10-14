Poslanecké návrhy s dopadom na celú spoločnosť sa podľa Via Iuris nemôžu prijímať bez diskusie

Mimovládna organizácia Via Iuris upozorňuje, že je neprípustné, aby sa zákony s dopadom na celú spoločnosť prijímali bez diskusie s verejnosťou. Občianske združenie preto vyzýva poslancov Národnej rady SR na prijatie takej zmeny rokovacieho poriadku, ktorá zabezpečí, aby bol každý poslanecký návrh zákona povinne zverejnený na portáli Slov-Lex, kde by ho mohla pripomienkovať laická a odborná verejnosť, samosprávy, odbory či zamestnávateľské zväzy.
Využitie hromadných pripomienok
Súčasťou tohto procesu by mala byť aj možnosť využitia inštitútu hromadných pripomienok. Pripomienky by potom boli podkladom pre rokovanie výborov a tieto by sa s nimi museli vysporiadať.
„Kým vládne návrhy zákonov prechádzajú viacerými kolami odbornej diskusie a hodnotenia vplyvov, poslanecké návrhy sa často prerokúvajú v skrátenom procese, bez odbornej oponentúry a bez vyčíslenia dopadov na verejné financie, podnikateľské prostredie či životné prostredie. Tento proces je značne netransparentný a môže vytvárať priestor na presadzovanie záujmov rôznych lobistických skupín či jednotlivcov,“ podotýka Via Iuris.
Gašpar by predĺžil funkčné obdobie vlády, štyri roky považuje za krátky čas – VIDEO
Podľa Správy Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku bola v roku 2024 v prípade až 58 prijatých zákonov zo 131 obmedzená účasť verejnosti. Presne 30, teda viac ako polovica z takto prijatých zákonov, vzišla z poslaneckých návrhov.
Zásadný vplyv na zvýšenie kvality zákonov
„Pripomienkové konanie má zásadný vplyv na zvýšenie kvality prijatých zákonov zlepšuje právnu istotu a transparentnosť, a umožňuje včas identifikovať nedostatky navrhovanej legislatívy. Zákony, ktoré prejdú komplexným pripomienkovým konaním, sú výsledkom širšieho spoločenského a odborného konsenzu a nie iba jednostranným mocenským rozhodnutím,” vysvetľuje riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.
Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba
Poukázala na to, že ako poslanecký návrh išiel do parlamentu aj ruský zákon proti mimovládkam. Ten zasiahol tisíce ľudí a dnes sa podľa Via Iuris naplno ukazujú katastrofálne dopady, ktorým sa dalo vyhnúť, ak by išiel do pripomienkového konania. Ďalšími poslaneckými návrhmi boli napríklad právo na opravu v mediálnom zákone, renta pre generálneho prokurátora alebo zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny.
Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze je Slovensko v počte poslaneckých návrhov na štvrtej priečke spomedzi 18 hodnotených krajín a zároveň na prvom mieste spomedzi krajín V4.