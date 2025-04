Melicher: Ja nie som odporcom základnej povinnej služby - ROZHOVOR

Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher nie je odporcom základnej vojenskej povinnej služby.

V rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že by podľa neho „prispela napríklad aj k väčšej miere disciplíny v rámci spoločnosti a možno aj v znížení tých patologických javov, ako je kriminalita, závislosť na drogách a ďalšie. Keď tí mladí ľudia, dominantne tí mladí chlapi, tam idú povinne na tie tri mesiace, tak získajú ten komunitný rozmer tých priateľov, tú disciplínu…“.

Melicher však priznáva, že zavedenie povinnej základnej povinnej vojenskej služby by bolo veľmi drahé. „Máme spravené výpočty a tá infraštruktúra, ktorú my máme v ozbrojených silách, by pravdepodobne nebola dostačujúca na to, aby to dokázalo stále prebiehať, pretože máme profesionálnych vojakov, ktorí majú svoje útvary, na ktorých musia vykonávať svoje povinnosti. Čiže ak by sme prešli do budúca nejakým štýlom modernizácie, ktorá by navýšila infraštruktúrnu kapacitu, môžeme sa o tom baviť,“ konštatoval Melicher.

Riešenie podľa Melichera ponúka nový zákon o obranných silách, ktorý v podstate zavádza niečo podobné, ako je táto služba, lenže na dobrovoľnej báze.

„Človek, ktorý má svoje civilné zamestnanie, pracuje niekde v obchode, fabrike, úrade, je jedno kde, sa môže prihlásiť do Národných obranných síl, najlepšie v mieste svojho bydliska, lebo by to vytváralo pre neho vhodnejšie podmienky a absolvoval by 30 dní výcviku do roka. To znamená, že tri víkendy, šesť dní, potom 14 dní, čo sú dva týždne v celku cez leto a potom 10 dní pohotovosť. Za takýto výcvik, kde by podpísal, že ak by prišlo ku krízovej situácii, je buď do troch alebo do piatich rokov povolateľný, dostáva 3-tisíc eur, čo je veľmi zaujímavá čiastka a človek si môže napríklad vyplatiť lízing na auto, zaplatiť splátku hypotéky, môže si dovoliť niečo, čo je nad rámec v rámci rodiny, ak by potreboval. A na takýto výcvik môže ísť jeden rok, druhý rok, tretí, štvrtý, piaty,“ uviedol Melicher.

Osobne sa hodlá zúčastniť tohto prvého roku. „Ak ma to presvedčí, a možno aj druhého, tretieho a ak by som bol na konci nejaký čatára, mohlo by som jazdiť na nejaké Tatry, tak by to bolo skvelé,“ doplnil.

V rozhovore Igor Melicher hovoril aj o:

súčasnom postavení Slovenska v rámci NATO

zasielaní vojenského materiálu na Ukrajinu

situácii v slovenskom zbrojárskom priemysle

vytváraní európskych obranných síl

