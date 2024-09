Poslanci Smeru podali trestné oznámenie na Jaroslava Naďa pre korupciu, exminister obrany reagoval krátkym vyhlásením

Poslanci za stranu Smer-SD vo štvrtok podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na exministra obrany a predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa.

Dôvodom je podozrenie z korupcie z čias, keď bol Naď šéfom rezortu obrany. Korupcia sa mala týkať poistenia majetku.

Argumenty od Zoroslava Kollára

Smeráci argumentujú videom podnikateľa Zoroslava Kollára, v ktorom tvrdí, že bývalý minister obrany zobral úplatok od súkromnej spoločnosti pri poisťovaní štátneho majetku.

Ako povedal poslanec Richard Glück, „verejnosť má právo vedieť, obzvlášť v tejto dobe, keď musíme konsolidovať verejné financie, či je alebo nie je pravda, že pán Naď mal profitovať z uzatvárania poistných zmlúv v hodnote troch miliónov eur do vlastného vrecka.“

Jediná pravdivá informácia

Naď na vyjadrenia poslancov za Smer reagoval krátkym vyhlásením, ktoré zaslal médiám.

„Ďakujem, že až osem poslancov Národnej rady SR zo strany Smer sa mi venovalo na tlačovej konferencii. Chcem vyzdvihnúť jedinú pravdivú informáciu, ktorá zaznela, a to, že chodím do regiónov za ľuďmi, aj keď nie je pred voľbami. Oceňujem, že ste si to všimli a budem v tom pokračovať aj naďalej. V sobotu sa na vás teším v Brezne,“ uviedol Naď.