Poslanci proti občanom: tri nula, skonštatoval Ódor a skritizoval neotvorenie mimoriadnych schôdzí 

Predseda vlády Ľudovít Ódor okomentoval piatkový pokus o otvorenie mimoriadnych schôdzí k vládnym návrhom slovami: „Výsledok zápasu je tri nula“.

Keď majú možnosť tak sa im nechce

„Bohužiaľ, nehovorím o večernom zápase, aj keď aj tam by bol fantastický takýto výsledok. Tu je ten výsledok oveľa smutnejší. Poslanci proti občanom: tri nula,“ skonštatoval Ódor pred novinármi v Národnej rade po tom, ako sa neprezentovalo dostatok poslancov a mohli rokovať o novele trestného zákona, nelegálnej migrácii a o zmenách vo fungovaní pohotovostí.

Premiér dodal, že denne počúvame na niekoľkých tlačovkách, čo by vláda mala urobiť pre lepší život občanov. „A keď parlament má možnosť niečo urobiť pre ľudí, tak ani len pracovať sa im nechce (poslancom, pozn. SITA), nechce sa im ani len diskutovať o tých dôležitých témach, ktoré sú,“ povedal ďalej Ódor. Zdôraznil však, že nemieni paušalizovať a neplatí to pre každého jedného poslanca.

„Ak to ale zoberieme ako jednu inštitúciu, ako parlament, tak by som vám rád tlmočil to, čo vám dnes Národná rada hovorí,“ uviedol premiér vo svojom vyjadrení.

Tri odkazy Ódora

„Vážení pediatri, kašleme na vás. Na čo sem chodievate s Vašimi malichernými problémami, neotravujte, tu sme pri volebnej kampani,“ povedal Ódor s tým, že to je prvý odkaz.

„Druhý odkaz, ktorý Vám hovoria poslanci ako celok je, že ‚Vážený občania, prečo Vám prekáža, že psychopati behajú po uliciach a sem tam môžu aj vraždiť, veď nie sú to medvede!‛,“ pokračoval predseda vlády.

„Mysleli ste si občania, že my chceme riešiť migračnú krízu? Prečo by sme to chceli riešiť, my tých migrantov tu chceme vidieť pred voľbami. Ako by sme Vás inak mohli potom strašiť?,“ tlmočil Ódor tretí odkaz, ktorý tiež považuje za veľmi smutný.

Dodal, že by to bolo aj smiešne, ak by to ale také nebolo smutné, že občania republiky sú na poslednom mieste u väčšiny v parlamente.

Opätovne zdôraznil, že nehovorí o každom poslancovi, no poznamenal, že je to smutný odkaz, ktorý na Slovensku platí často. „Chceli sme to najlepšie, ale dopadlo to ako vždy“.

Aby sa občania cítili bezpečnejšie

Predseda vlády verí, že bude ešte nejaký pokus, ktorý by prinajmenšom zjemnil tretí odkaz, a aby v pondelok mohli povedať občanom, že im naozaj záleží na tom, aby sa v tomto štáte cítili bezpečnejšie. Ódor tiež zdôraznil, že vláda potrebuje pri prijímaní potrebnej legislatívy pomocnú ruku parlamentu.

„Vláda môže urobiť to, že dá návrh na skrátené legislatívne konanie a schváli tento návrh. My teraz viac nemôžeme urobiť, vláda nemôže tieto zákony schvaľovať,“ vysvetľuje premiér.

„Ak poslanci nie sú ochotní o tom len rokovať, nieže schváliť, podporiť, nepodporiť, ani len rokovať, do roboty sa im nechce chodiť, tak bohužiaľ, vláda vyčerpala všetky možnosti, ktoré mala k dispozícii,“ dodal. Ostatné opatrenia, kde nepotrebujú parlament podľa predsedu vlády riešia.