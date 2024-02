Poslanci neodsúdili uznesením vojnu na Ukrajine, podľa hnutia Slovensko tak vyjadrili politickú nedôveru premiérovi Ficovi

Poslanci parlamentu neodobrili uznesenie, ktorým by potvrdili civilizačnú a hodnotovú príslušnosť Slovenska k Západu, odsúdili útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a teroristické útoky hnutia Hamas na štát Izrael.

Predkladateľmi návrhu boli poslanci hnutia Slovensko. Parlament už v minulom volebnom období niekoľkokrát odsúdil vojnu na Ukrajine, poslanci však o to požadovali aj novozložený parlament.

„Schválenie uznesenia by vyslalo jasný signál našim partnerom, ako aj zúčastneným stranám, že aj novozvolení poslanci Národnej rady SR sú proti zmenám hraníc na základe vojenskej sily, odsudzujú útočné vojny a rovnako tak teroristické útoky na civilistov a vyzývajú na prísne dodržiavanie medzinárodného práva. Uznesenie vychádza zo záverov zasadnutia Európskej rady z 26. a 27. októbra 2023, za ktoré hlasoval aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD),“ tvrdia poslanci.

Poskytovanie pomoci

Dodávajú, že neschválením uznesenia vyjadrili poslanci politickú nedôveru premiérovi.

Schválením uznesenia by parlament vyzval kompetentné orgány, aby Ukrajine a jej obyvateľom aj naďalej poskytovali významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu, a to dovtedy, dokým bude táto pomoc potrebná.

Zodpovednosť za škody

Národná rada SR by odobrením uznesenia ďalej vyhlásila, že Rusko nesie zodpovednosť za obrovské škody spôsobené svojou útočnou vojnou proti Ukrajine a odsúdila fakt, že Rusko nezákonne deportovalo ukrajinské deti do Ruska a Bieloruska.

Zároveň by parlament uvítal predĺženie dočasnej ochrany vysídlených osôb z Ukrajiny do marca 2025. Prijatím uznesenia by sa Národná rada SR uzniesla aj na podporovaní Moldavska pri riešení výziev, ktorým musí čeliť v dôsledku vojny na Ukrajine.