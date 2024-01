Mesto Košice má Sídlisku KVP na základe platobného rozkazu uhradiť viac ako 221-tisíc eur

Mesto Košice by malo na základe platobného rozkazu doplatiť mestskej časti Sídlisko KVP viac ako 221-tisíc eur, a to do 15 dní od doručenia daného rozkazu. Predmetný platobný rozkaz z Okresného súdu Banská Bystrica zverejnil na sociálnej sieti mestský poslanec a starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, ide o doplatenie podielových daní pre mestskú časť.

Mesto podá voči rozkazu odpor

V rozkaze sa ďalej uvádza, že v tej istej lehote, teda 15 dní, môže žalovaný podať odpor. Mesto by tiež podľa tohto rozkazu malo platiť súdny poplatok za podaný návrh, na účet súdu, a to v sume viac ako 6 600 eur. Mesto na sociálnej sieti avizovalo, že podá voči platobnému rozkazu odpor, vymedzilo sa voči vyjadreniam starostu Lörinca.

„Voči platobnému rozkazu podáme odpor, v ktorom súdu vysvetlíme legitimitu a právne opodstatnenie nášho postupu vo veci vyplácania podielových daní. Následne bude platobný rozkaz automaticky zrušený tak, ako bol automaticky vydaný iba na základe tvrdenia jednej strany. Súd sa bude prirodzene zaoberať aj argumentami protistrany, teda právnym názorom mesta Košice,“ napísalo mesto Košice s tým, že mestská časť nemôže byť zároveň žalobcom i sudcom.

Lörinc zamlčiava skutočnosti

Mesto tiež tvrdí, že starosta Lörinc zamlčiava ako verejnosti, tak aj štátnym orgánom podstatné skutočnosti a vystavuje mestskú časť riziku platenia vysokých súdnych poplatkov a trov. Samospráva si myslí, že starosta mestskej časti tak robí „zrejme z nedostatku odbornej spôsobilosti a vedomostí„. Košice tiež opakovane tvrdia, že mestské časti dostali v minulom roku viac prostriedkov, než očakávali.

„Mesto Košice zákonným rozpočtovým opatrením v zmysle zavedeného finančného krízového režimu neposlalo mestským častiam tú časť peňazí, ktorú samo nedostalo do mestského rozpočtu od štátu, o čom boli starostovia dôkladne informovaní,“ uvádza mesto a pripomenulo, že mestské časti dostali viac ako šesť miliónov eur za pomoc odídencom z Ukrajiny.

„Preto očakávame, že po nekonečných verejných útokoch na vedenie mesta Košice a jeho zamestnancov príde po právoplatnom rozhodnutí príslušných orgánov na rad aj verejné ospravedlnenie sa zo strany aktérov tejto nezmyselnej štvavej kampane,“ uzatvára samospráva.