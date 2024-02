Mestskí poslanci v Košiciach schválili tri marginálne zmeny v rokovacom poriadku, návrh predniesol poslanec Lörinc

Mestskí poslanci v Košiciach schválili zmeny v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva. Návrh predniesol poslanec Ladislav Lörinc (predseda Košického klubu). Uviedol, že ide o tri marginálne zmeny.

Častejšie zasadanie poslancov

Podľa predkladateľa potrebu zmeny rokovacieho poriadku ukázala aplikačná prax. Na rokovaniach mestského zastupiteľstva by sa po novom poslanci mali stretávať častejšie, a to aspoň raz za dva mesiace. Pôvodne to boli tri mesiace.

Ďalšou zmenou je vypustenie pravidla, na základe ktorého v rámci mimoriadnych rokovaní mestského zastupiteľstva nebolo možné meniť a dopĺňať program. Poslanec poukázal na to, že aktuálne sa mestské zastupiteľstvo schádzalo približne desať až dvanásťkrát ročne, pričom riadne rokovania boli štyri ročne.

Zmena po skončení rozpravy

To znamenalo, že na ostatných, mimoriadnych zasadnutiach nevedeli zasahovať do programu. Zmena sa dotkne i toho, že po skončení rozpravy už nebude možné, aby vystúpili ďalší rečníci, a to ani predsedajúci.

Opatrenie má za cieľ zamedziť nadmernému predlžovaniu trvania rokovania. Lörinc zdôraznil, že neobmedzujú možnosť vyjadriť sa ako takú, ale ide o to, že po skončení diskusie bude slovo odovzdané návrhovej komisii. Za zmenu hlasovacieho poriadku sa vyslovilo 26 poslancov, dvaja boli proti a šiesti sa zdržali.