Dopravu a verejné služby v Portugalsku ochromil generálny štrajk

Portugalsko vo štvrtok zasiahla najväčšia celonárodná protestná akcia za viac než desať rokov. Odbory vyhlásili generálny štrajk proti vládnym reformám pracovného práva, čo spôsobilo rozsiahle výpadky v doprave, zdravotníctve aj školstve.
Stála doprava aj služby
V Lisabone zostali zatvorené všetky stanice metra, trajekty a vlaky premávali len v obmedzenom režime a národný letecký dopravca TAP zrušil viac než 200 letov. Zastavila sa aj najväčšia automobilka v krajine, závod koncernu Volkswagen v regióne Setúbal.
Portugalsko čaká prvý generálny štrajk za ostatných 12 rokov
Podľa odborov sa prerušil aj odvoz odpadu a desiatky nemocničných oddelení obmedzili neakútne služby. Národné lekárske aj učiteľské odbory uviedli, že sa do štrajku zapojila väčšina ich členov.
Vláda však tvrdí, že dopad je obmedzený. Vládny hovorca vyhlásil, že „drvivá väčšina Portugalcov je v práci“ a označil štrajk za „čiastočný výpadok v niektorých segmentoch verejného sektora“.
Odpor proti reformám
Odbory protestujú proti návrhu zákona pravicovej menšinovej vlády, ktorý podľa nich uľahčuje prepúšťanie, predlžuje trvanie pracovných zmlúv na dobu určitú a rozširuje povinné minimálne služby počas štrajkov. Premiér Luís Montenegro trvá na tom, že balík viac než 100 opatrení má „podporiť hospodársky rast a zvýšiť mzdy“.
Portugalskí odborári na protest proti reformám pracovného práva ohlásili generálny štrajk
Najväčšia odborová centrálna CGTP označila reformy za „jeden z najväčších útokov na pracovné práva“. Štrajk je najrozsiahlejší od roku 2013, keď Portugalsko čerpalo pomoc od Európskej únie (EÚ) a Medzinárodného menového fondu (MMF).
Predseda hlavnej zamestnávateľskej konfederácie CIP Armindo Monteiro štrajk odsúdil a uviedol, že vládny návrh je len „východiskom na diskusiu“, ktoré má napraviť „nerovnováhu“ spôsobenú predchádzajúcimi reformami ľavicovej vlády