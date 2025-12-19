Nawrocki kritizoval Kyjev pre nedostatok vďačnosti. Nedovoľme Moskve, aby nás rozoštvala, kontroval Zelenskyj

Poľský prezidentKarol Nawrocki v piatok počas spoločnej tlačovej konferencie povedal ukrajinskému prezidentoviVolodymyrovi Zelenskému, že Ukrajinci podľa neho nedostatočne oceňujú rozsiahlu pomoc, ktorú im Poľsko poskytuje od začiatku ruskej invázie.
Vyhlásenie pripomenulo februárový incident vo Washingtone, keď americký viceprezidentJD Vance obvinil Zelenského z neúcty a nevďačnosti za podporu USA.
Viac než milión ukrajinských utečencov
Poľsko od februára 2022 prijalo viac než milión utečencov z Ukrajiny, patrí medzi hlavných dodávateľov zbraní pre Kyjev a je kľúčovou tranzitnou krajinou pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc.
„Poliaci cítia, že naše úsilie a mnohorozmerná pomoc Ukrajine od začiatku invázie neboli náležite ocenené ani pochopené,“ povedal poľský nacionalistický prezident. Dodal, že to Zelenskému tlmočil počas „pevného, úprimného, no veľmi zdvorilého rozhovoru“.
Zelenskyj reagoval uistením, že „Ukrajina bola a zostane Poľsku vďačná“, a dodal, že Ukrajina „bráni Európu“ pred Ruskom za cenu obrovských ľudských strát.
„Rusko chce rozkol, chce zničiť silné spojenectvo našich národov. Nedovolíme mu to,“ zdôraznil.
Historické krivdy
Nawrocki dlhodobo žiada pokrok v otázke masakier približne 100‑tisíc Poliakov ukrajinskými nacionalistami vo Volyni (historická oblasť na dnešnej severozápadnej Ukrajine) v rokoch 1943 – 1945, ktoré označuje za genocídu. Varšava obviňuje Ukrajinu aj z pomalého postupu pri exhumáciách obetí.
Zelenskyj vo štvrtok naznačil ochotu posunúť sa v tejto téme vpred. „Poľská strana chce proces urýchliť, ukrajinská je pripravená urobiť krok. Nie sú to len slová, ale konkrétne opatrenia,“ uviedol.
Nawrocki označil jeho vyjadrenia za dôvod na „optimizmus“. Po stretnutí na platforme X napísal, že ide o „nový začiatok“ vo vzťahoch s Ukrajinou. „Zlá správa pre Putina,“ dodal.