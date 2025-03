Populárny raper lieta v problémoch, na súd v Bratislave ho priviezli s putami na rukách

Česká rapper Vercetti, vlastným menom Dominik Vyšata, sa dostavil v stredu na súd, kde ho priviezla kriminálka. Rozhodovať sa malo o jeho väzbe, nakoľko uňho boli zaistené drogy. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Osobe D. V. bolo opätovne vznesené obvinenie pre drogový trestný čin, zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 173 ods. 1, ods. 3 písm. e) Trestného zákona. Zaistené boli drogy GBL, hašiš a kokaín,“ informovala bratislavská krajská prokuratúra s tým, že trestná sadzba sa pohybuje v rozmedzí sedem až 15 rokov.

Návrh na vzatie do väzby bol tiež podaný z dôvodov uvedených § 71 Trestného poriadku ods. 1 písm. a), písm. c), nakoľko by sa mohol skrývať či ujsť alebo by hrozilo, že by pokračoval v trestnej činnosti.

Pri príchode do súdnej miestnosti 26-ročného rapera konfrontoval redaktor otázkou, že ako to bolo v skutočnosti jeho štúdiu. Ešte začiatkom mesiaca TV Joj totiž informovala o tom, že v jeho štúdiu mu pred očami zomrela 25-ročná žena na predávkovanie drogou GHB.

Takmer to isté sa stalo deň predtým 18-ročnému dievčaťu, ktorej SBS zavolala sanitku a v nemocnici jej spravili výplach žalúdka. U rapera našli policajti hašiš, kokaín a GHB.