Jedna Slovenka zomrela pred jeho očami v štúdiu, druhá takmer prišla o život. Český raper má opletačky s políciou

Dvadsaťšesťročný český raper Vercetti, vlastným menom Dominik Vyšata, má na Slovensku problémy so zákonom. Vyšetrujú ho nielen pre drogy, ale aj pre smrť 25-ročnej ženy, ktorá zomrela priamo pred jeho očami.

Čo je však zarážajúce, podobná tragédia sa takmer stala aj deň predtým. Osemnásťročné dievča sa však podarilo zachrániť. SBS jej zavolali sanitku a zobrali ju na výplach žalúdka. U rapera našli policajti hašiš, kokain a GHB. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Obvinenie bolo nezákonné

Za tragickou smrťou ženy je zrejme predávkovanie drogou GHB, ktorá je známa aj „párty droga“. „Bolo začaté trestné stíhanie a to vo veci trestného činu usmrtenia a vo veci trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky,“ informoval Michal Szeiff, hovorca KR PZ v Bratislave.

Policajti dokonca rapera Vyšatu obvinili, ale neskôr ho prepustili a dokonca zrušili aj obvinenie, nakoľko bolo nezákonné. „Primárne z dôvodu, že nebola aplikovaná nová právna úprava vzťahujúca sa na drogovú trestnú činnosť v zmysle novely Trestného zákona účinného od 6.8.2024,“ znelo v stanovisku krajskej prokuratúry v Bratislave.

Podľa kamarátiek drogy nebrala

Televízia sa dokonca stretla s kamarátkami nebohej ženy, ktoré tvrdili, že drogy nebrala. „Prestala nad ránom dýchať, tým že jej bola podaná droga GHB. Nevieme, či si to dala dobrovoľne, nevieme, či vedela o tom, že si to dáva, či to nebolo len v nejakom poháre na stole, z ktorého sa možno omylom napila. Sú aj videá, kde ona už leží na zemi, on dá to video na seba najprv potom ho dá na ňu a ešte tam napísal, že má problém,“ uviedli kamarátky zosnulej ženy.

Raper je aktuálne v Česku a televízia sa ho snažila kontaktovať. Prvýkrát, keď sa predstavil redaktor, tak zložil telefón a neskôr si ho úplne zablokoval. V súčasnosti sa čaká na výsledky posudkov a podľa toho bude polícia postupovať.