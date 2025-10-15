Hokejové Michalovce našli trénera. Uprednostnili slovenskú cestu - FOTO

Slovenský hokejový klub HK Dukla Michalovce oznámil v stredu angažovanie Erika Čaládiho na pozíciu hlavného trénera A-mužstva. Účastník Tipsport ligy informoval o zmene na trénerskom poste prostredníctvom sociálnych sietí. Čaládi, rodák z Nitry, prichádza na Zemplín s cieľom priniesť do tímu nový impulz a stabilitu.
Boržík ostane členom realizačného tímu
Michalovčania sa po jedenástich kolách nachádzajú na 10. mieste tabuľky so ziskom siedmich bodov. Po nevýraznom vstupe do sezóny skončil na poste hlavného trénera Juraj Faith, krátko po ňom klub rozviazal spoluprácu aj s asistentom Ivanom Droppom. Tím dočasne viedol doterajší asistent Ivan Boržík, ktorý zostáva v štruktúrach realizačného tímu.
Sľubujú si moderný prístup
Vedenie „líšok“ si od príchodu Erika Čaládiho sľubuje oživenie hry a progres celého mužstva. Klub označil nového trénera za ambiciózneho odborníka s moderným prístupom, odhodlaním a chuťou pracovať v tíme. Čaládi má za sebou pôsobenie na lavičke Nových Zámkov a Topoľčian, kde zbieral skúsenosti ako hlavný tréner.