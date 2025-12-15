Poľsko zvažuje poslať Ukrajine ďalších šesť až osem stíhačiek MiG-29

Poľsko by mohlo Ukrajine poskytnúť šesť až osem stíhačiek MiG-29, ktoré majú byť tento mesiac vyradené z prevádzky. Uviedol to v nedeľu poľský námestník ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovore pre poľskú televíziu TVN24. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Výmena za drony
„Môžu skončiť v múzeu, v šrote, alebo ich môžeme poslať na Ukrajinu, kde budú slúžiť na likvidáciu našich nepriateľov,“ povedal Tomczyk.
Vyjadril sa tak po tom, ako poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pripustil, že Varšava by mohla svoje zastarané MiGy-29 sovietskej výroby odovzdať Kyjevu výmenou za ukrajinské dronové a protilietadlové technológie.
Kosiniak-Kamysz dodal, že o tejto otázke by sa mohlo rokovať počas plánovanej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Poľsku 19. decembra.
Rokovania o stíhačkách
Generálny štáb poľských ozbrojených síl 10. decembra potvrdil, že rokovania o odovzdaní stíhačiek MiG Ukrajine pokračujú. O deň neskôr však poľský prezident Karol Nawrocki vyhlásil, že o týchto rokovaniach nebol informovaný.
Varšava už na jar 2023 potvrdila, že Ukrajine odovzdala 14 stíhačiek MiG-29, čím sa stala prvou krajinou, ktorá Kyjevu poskytla bojové lietadlá počas ruskej invázie. Ukrajinské vzdušné sily v tom istom roku posilnili aj dodané slovenské MiGy-29 a v roku 2024 pribudli aj stíhačky F-16 z Holandska a Dánska.