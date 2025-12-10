Poľsko chce vymeniť staré MiGy za ukrajinské drony. Ukrajinci sú s dronmi najlepší, vraví poľský minister obrany

Poľsko už väčšinu zastaraných sovietskych lietadiel nahradilo americkými stíhačkami F-16 a juhokórejskými FA-50.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Stíhačka Mig 29
Stíhačka MiG-29. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény.
Polsko Iné správy Iné správy z lokality Polsko

Poľsko plánuje odovzdať Ukrajine svoje zostávajúce sovietske stíhacie lietadlá MiG-29 výmenou za technológie v oblasti dronov a rakiet. Oznámil to v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Posledných 14 strojov

„MiGy sa blížia ku koncu svojej životnosti, budú vyradené z poľskej armády a s ukrajinskou stranou rokujeme o ich odovzdaní,“ povedal pre verejnoprávny rozhlas Trojka. Dodal, že dohoda by mohla zahŕňať aj transfer ukrajinských technológií do Poľska.

Podľa médií má Poľsko ešte 14 strojov MiG-29. Viaceré z nich už odovzdalo Ukrajine po ruskej invázii v roku 2022. „Rokovania pokračujú a sme odhodlaní ich čo najrýchlejšie uzavrieť,“ zdôraznil minister.

Ukrajinské drony sú top

Kosiniak-Kamysz ocenil ukrajinské skúsenosti v oblasti výcviku s dronmi. „Ukrajinci sú najlepší, pokiaľ ide o drony, spomedzi všetkých krajín, s ktorými máme dobré vzťahy,“ uviedol.

Poľsko už väčšinu zastaraných sovietskych lietadiel nahradilo americkými stíhačkami F-16 a juhokórejskými FA-50. Čaká aj na dodávku 32 stíhačiek F-35 objednaných z USA.

Ako člen Európskej únie (EÚ) a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) patrí Poľsko medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Slúži ako dôležitý uzol pre dodávky vojenskej i humanitárnej pomoci do Kyjeva.

Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Poľská armáda Poľský minister obrany Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačky MiG-29 Ukrajinské drony
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk