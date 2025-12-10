Poľsko chce vymeniť staré MiGy za ukrajinské drony. Ukrajinci sú s dronmi najlepší, vraví poľský minister obrany

Poľsko plánuje odovzdať Ukrajine svoje zostávajúce sovietske stíhacie lietadlá MiG-29 výmenou za technológie v oblasti dronov a rakiet. Oznámil to v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Posledných 14 strojov
„MiGy sa blížia ku koncu svojej životnosti, budú vyradené z poľskej armády a s ukrajinskou stranou rokujeme o ich odovzdaní,“ povedal pre verejnoprávny rozhlas Trojka. Dodal, že dohoda by mohla zahŕňať aj transfer ukrajinských technológií do Poľska.
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov vo svojom vzdušnom priestore, podľa velenia ide o akt agresie
Podľa médií má Poľsko ešte 14 strojov MiG-29. Viaceré z nich už odovzdalo Ukrajine po ruskej invázii v roku 2022. „Rokovania pokračujú a sme odhodlaní ich čo najrýchlejšie uzavrieť,“ zdôraznil minister.
Ukrajinské drony sú top
Kosiniak-Kamysz ocenil ukrajinské skúsenosti v oblasti výcviku s dronmi. „Ukrajinci sú najlepší, pokiaľ ide o drony, spomedzi všetkých krajín, s ktorými máme dobré vzťahy,“ uviedol.
Poľsko už väčšinu zastaraných sovietskych lietadiel nahradilo americkými stíhačkami F-16 a juhokórejskými FA-50. Čaká aj na dodávku 32 stíhačiek F-35 objednaných z USA.
Čím viac odohraných videohier, tým lepší operátor dronov. NATO vraj zaostáva v zbrojení
Ako člen Európskej únie (EÚ) a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) patrí Poľsko medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Slúži ako dôležitý uzol pre dodávky vojenskej i humanitárnej pomoci do Kyjeva.