Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky

Dodávateľa chcú vybrať do konca tohto roka.
Foto: Ilustračné, Colin Murty/Pool Photo via AP
Poľsko si do konca roka vyberie zahraničného dodávateľa pre svoj mnohomiliardový program nákupu ponoriek. Oznámila v stredu poľská vláda. Má v úmysle kúpiť dve až tri ponorky.

Varšava už dlho plánovala nahradiť svoju jedinú starnúcu ponorku zo sovietskej éry, ale v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu svoje potreby zmenila. Podľa poľských médií sú favoritmi na dodávku ponoriek nemecká spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems, švédsky Saab a taliansky Fincantieri.

Tento rok si vyberieme krajinu, s ktorou chceme uzavrieť túto dohodu,“ povedal novinárom poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dodal, že more sa stalo „veľmi dôležitým miestom“ a odôvodnil to takými udalosťami, ako je narušovanie funkčnosti systému GPS, ruské narušovanie vzdušného priestoru a poškodenia podmorských káblov.

