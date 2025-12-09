Poľská polícia pri rutinnej cestnej kontrole zadržala podozrivých ukrajinských hackerov

Poľská polícia v pondelok pri rutinnej cestnej kontrole v centre Varšavy zadržala troch Ukrajincov podozrivých z možného páchania počítačovej kriminality a hackerskej činnosti vrátane poškodzovania dát dôležitých pre obranu štátu. Informuje o tom web Novinky.cz.
Podľa miestnych úradov zatknutie môže súvisieť so sériou sabotážnych akcií, ktoré sa nedávno odohrali v Poľsku, z ktorých sú podozriví Ukrajinci pôsobiaci v ruských službách. Ide napríklad o novembrové poškodenie železničnej trate na východe Poľska, po ktorej sa prepravujú zbrane pre Ukrajinu.
Muži vo veku 39 až 43 rokov, u ktorých sa našlo sofistikované hackerské vybavenie a počítačové programy určené na páchanie trestnej činnosti, tvrdili, že cestujú po Európe a do Poľska prišli len niekoľko hodín pred zadržaním. Vydávali sa za počítačových programátorov, no nedokázali vysvetliť účel špecializovaného vybavenia a pri výsluchu sa vyhýbali dôkladnejším otázkam. Prípad bol odovzdaný varšavským kriminalistom špecializujúcim sa na majetkovú trestnú činnosť.
„Zadržaní boli obvinení z podvodov, počítačových podvodov a vlastníctva zariadení určených na páchanie trestných činov, vrátane útokov na dáta kritické pre obranu štátu,“ uviedla poľská rozhlasová stanica RMF24.
Súd vzal obvinených do trojmesačnej vyšetrovacej väzby. Vyšetrovatelia preverujú účel ich pobytu v Poľsku a to, či ich aktivity mohli predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť.